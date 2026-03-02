UPA reparte este martes tarrinas de fresa de Huelva en la Puerta del Sol para impulsar su consumo

UPA repartirá más de 2.000 tarrinas de fresa de Huelva en la Puerta del Sol - UPA MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) repartirá a partir de las 10.30 horas de este martes más de 2.000 tarrinas de fresas de Huelva en el 'kilómetro 0' de la Puerta del Sol en Madrid para promocionar el consumo de este producto y poner en valor el trabajo de los agricultores onubenses, ha informado la organización en un comunicado.

En concreto, esta acción, que cumple su tercera edición, se enmarca dentro de la campaña #YoComoFresasdeHuelva que la organización agraria ha puesto en marcha con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva con el objetivo de difundir los beneficios que aportan las fresas, una fruta "sana, segura y sostenible", cuya producción vivió unos "meses complicados" por los temporales que han azotado Andalucía desde el inicio de 2026.

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán, serán los encargados de repartir estas tarrinas a los viandantes durante la jornada del martes.