La vendimia más temprana de la historia de DO Valencia avanza con una "excelente" calidad de la uva

Vendimia de la DO Valencia - DO VALENCIA

VALENCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vendimia 2026 avanza en la Denominación de Origen Protegida Valencia con un comportamiento marcado por las altas temperaturas registradas al principio del verano y por un adelanto de alrededor de 15 días respecto a lo que hasta hace unos años constituía el calendario habitual de recolección.

La campaña comenzó el pasado 3 de agosto en la Zona Clariano con las variedades de maduración más temprana y, desde entonces, los remolques han ido entrando de manera progresiva en los viñedos de las distintas zonas productoras, según ha informado la DO en un comunicado.

Las sucesivas olas de calor registradas durante los meses de junio y julio, junto con el estrés térmico soportado por las plantas durante las primeras semanas del verano, han acelerado el proceso de maduración de la uva y han propiciado el inicio de la vendimia "más temprano" de lo que se tiene constancia en la historia de la DO Valencia.

Las primeras en llegar a las bodegas fueron las variedades blancas más precoces, entre ellas Chardonnay, Gewürztraminer, Moscatel de grano menudo, Viognier y Sauvignon Blanc, que arrancaron una campaña que avanza ahora por diferentes municipios y zonas vitivinícolas.

En la Zona Clariano, algunas bodegas continúan la recolección iniciada hace unas semanas, mientras otras tienen previsto incorporarse a la campaña en estos días. Facundo Cháfer y Mostos y Vinos de Benigànim, por ejemplo, coinciden en estimar un incremento de alrededor del 25% respecto a la cosecha de 2025, con una "uva de excelente calidad y un estado sanitario muy bueno".

Bodegas El Angosto también empezó con las variedades Chardonnay y Moscatel Grano Menudo el 11 de agosto. Ha continuado con Sauvignon Blanc y Riesling y la próxima semana vendimiará el Verdejo y Moscatel de Alejandría, acabando de vendimiar las variedades blancas.

En la zona de Alforins, la vendimia también avanza de manera progresiva. Bodegas Los Pinos inició la recolección durante la primera semana de agosto, sumándose así a las bodegas que ya habían comenzado la campaña. El pasado 17 de agosto, Bodegas Clos de Lôm comenzó a vendimiar Malvasía, mientras que el día 19 se incorporaron Rafael Cambra, con las variedades blancas Sauvignon Blanc y Chardonnay, además de Monastrell destinada a la elaboración de rosado, y Bodegas Enguera, que inició la recogida de Verdil, Chardonnay y Sauvignon Blanc.

Por su parte, Bodega La Viña ha recogido ya más de 2.500.000 kilos en total, mayoritariamente de uva blanca, correspondientes a las variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdil y Gewürztraminer, y de variedades tintas como Merlot, Tempranillo, Syrah y Tintorera. Ayer y hoy están vendimiando la uva para el Vino de Parcela Alt de les Fonts Malvasía La Ladera. Javi Revert inició el pasado lunes 24 de agosto la vendimia de algunas parcelas de uva blanca, principalmente Malvasía.

En términos de cantidad, las previsiones apuntan a un incremento de aproximadamente el 25% respecto al año pasado. Aunque todavía se encuentra lejos de poder considerarse una cosecha "normal" en cuanto a volumen, la recuperación de las plantas durante este año permite afrontar la campaña "con mejores perspectivas".

En cuanto al estado sanitario, la valoración general es "especialmente positiva". Hasta el momento, ha sido un año tranquilo desde el punto de vista de plagas y enfermedades fúngicas, y las uvas presentan un excelente estado sanitario y una calidad óptima.

En la Zona Valentino, Bodegas El Villar comenzó la vendimia el pasado 25 de agosto con la variedad Merlot. Y La Baronía de Turís tiene previsto hacerlo en los próximos días. Tanto La Baronía de Turís como la Bodegas El Villar prevén un incremento de alrededor del 50% respecto a la cosecha de 2025, al tiempo que destacan el "excelente estado sanitario y la buena calidad de la uva recolectada".

En la Zona Moscatel, Cheste Agraria y Bodegas Godelleta iniciaron la vendimia el 24 de agosto y Cherubino Valsangiacomo comenzó el miércoles 26 de agosto. En esta zona se espera una cosecha "ligeramente superior" a la del año pasado, mientras que tanto la calidad como el estado sanitario de la uva son, por el momento, "muy buenos".

En la Cooperativa Agrovinícola de Montserrat, la situación es igualmente positiva desde el punto de vista sanitario, aunque las uvas todavía necesitan alcanzar el grado de madurez adecuado. Por este motivo, todavía no se ha establecido una fecha para el comienzo de la vendimia.

NO INICIADA EN ALTO TURIA

La situación es diferente en el Alto Turia, donde, a fecha de hoy, no se ha comunicado todavía el inicio de la vendimia de ninguna de las variedades. Las condiciones propias de esta zona de "mayor altitud", con un ciclo vegetativo "más tardío", hacen que la maduración avance a un ritmo diferente respecto a otras áreas productoras de la DO Valencia.

Según la DO, la campaña 2026 vuelve a poner así de manifiesto uno de los "principales" retos a los que se enfrenta actualmente el sector vitivinícola: la adaptación a un escenario climático "cada vez más cálido y variable".

El adelanto de las fechas de vendimia, que se ha ido consolidando progresivamente durante los últimos años, es uno de los efectos "más visibles" de esta transformación. A partir de ahora, el desarrollo de la campaña estará condicionado por la evolución de las temperaturas y de las condiciones meteorológicas.

El objetivo será que las variedades que todavía permanecen en el viñedo puedan completar correctamente su maduración y que la vendimia continúe avanzando "sin incidencias". Por el momento, y pese a los desafíos climáticos que han marcado el ciclo de la vid, la campaña 2026 ofrece un balance "muy positivo" en cuanto a calidad y estado sanitario de la uva, mientras las bodegas continúan adaptando el ritmo de recolección a la evolución de cada variedad y cada parcela.