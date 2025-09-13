Vinyes Domènech celebra el Día Internacional de la Garnacha con la biodiversidad como eje

La bodega abrirá al público el sábado 20 de septiembre

TARRAGONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vinyes Domènech participará de nuevo en la celebración global del XIII Día Internacional de la Garnacha, el próximo 19 de septiembre, con un homenaje especial a esta variedad mediterránea ancestral y relacionada con el paisaje de la Sierra de Llaberia (Tarragona), y poniendo en valor la biodiversidad y la agricultura regenerativa.

Por este motivo, la bodega abrirá al público el sábado 20 de septiembre "en una jornada especial para todo aquel que quiera visitar las instalaciones y disfrutar del entorno", informa Vinyes Domènech en un comunicado.

Este año, la fiesta tiene como finalidad poner de relieve la biodiversidad, los microorganismos del suelo y las prácticas de agricultura regenerativa, "que son el alma invisible" de los vinos de garnacha de Vinyes Domènech", reafirmando así su compromiso con la preservación y la creación de ecosistemas resilientes frente al cambio climático.

"Entendemos la garnacha como una variedad que habla el idioma de nuestro paisaje; es la voz viva de un territorio donde la flora, los microorganismos y las levaduras autóctonas construyen el carácter de nuestros vinos", ha afirmado Joan Ignasi Domènech.

Durante las actividades del #GrenacheDay2025, se podrán descubrir los vinos elaborados con diferentes garnachas que crecen en un entorno natural protegido, como Teixar (vino de Finca Cualificada de garnacha peluda), Rita (garnacha blanca de viñedos viejos), Empelts (garnacha de altura), Furvus (garnacha tinta), y Boig per tu, Bancal del Bosc y Vi d'Àmfora (vinos que captan la fuerza del paisaje y de su ecosistema vivo.

'EL CAMINO DE LOS AROMAS'

Este año, la celebración incorpora una edición especial de la experiencia 'El Camino de los Aromas', un recorrido que invita a entender cómo las plantas autóctonas y las levaduras silvestres influyen directamente en los aromas y texturas de los vinos.

Los participantes que compartan sus experiencias con la etiqueta #GrenacheDay2025 y mencionen @vinyesdomenech en las redes sociales podrán entrar en el sorteo que una cena maridaje para dos personas en un restaurante participante, una caja especial de Teixar y una caja de Empelts Garnatxa Peluda 2022.