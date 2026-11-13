Agro.- La 40 Mostra de Vins i Caves regresa a Barcelona en diciembre tras 6 años sin celebrarse

La edición de 2019 - INCAVI

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 40 Mostra de Vins i Caves de Catalunya regresará a Barcelona del 11 al 13 de diciembre después de 6 años sin celebrarse, informa este viernes el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) en un comunicado.

El evento, en el paseo Luís Companys, tiene como objetivo "reivindicar y celebrar toda la riqueza y diversidad del patrimonio vitivinícola catalán" y reunirá a elaboradores, profesionales y ciudadanía en torno al vino, la gastronomía y la cultura.

Bajo el lema 'Tot un país dins d'una ampolla', invitará a descubrir, en un mismo espacio, diferentes territorios, paisajes, variedades, denominaciones de origen y maneras de entender y elaborar el vino.

El Passeig dels Vins i Caves Catalans será "el gran espacio de descubrimiento y degustación", donde las bodegas presentarán sus vinos directamente al público y facilitarán el contacto con los elaboradores.

GASTRONOMÍA Y MÚSICA En el centro del recorrido, La Plaça será el "corazón social y festivo de la Mostra", un punto de encuentro de la gastronomía, la música y los espacios para compartir, y las Sales de Cates permitirán profundizar en el conocimiento de los vinos, las denominaciones de origen y los territorios a través de catas y actividades divulgativas.

El Espai d'Enoturism abrirá una ventana a los paisajes, las rutas y las experiencias vitivinícolas de Catalunya.