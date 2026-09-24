Agro.- Damm, Premio de Oro Eduardo Barrachina 2026 de la Cámara de España en Reino Unido

Demetrio Carceller Arce recibiendo el galardón - DAMM

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha recibido el Premio de Oro Eduardo Barrachina, concedido por la Cámara de Comercio de España en Reino Unido y entregado en una recepción celebrada en la Residencia de la Embajadora de España en Londres (Reino Unido).

La Cámara ha reconocido "oficialmente la destacada contribución de Damm al mercado británico", que es uno de los más importantes de la compañía fuera de España y una parte significativa de su negocio internacional, informa la empresa en un comunicado.

El presidente de la Cámara, Juan Carlos Machuca, ha explicado que "se ha convertido en una empresa verdaderamente internacional que no solo sigue creciendo, sino que mantiene un profundo compromiso con las personas y con la sociedad".

Carceller ha recordado la compra de Eagle Brewery en 2022 y ha dicho que el mayor logro en el país es "la confianza" de los consumidores, distribuidores, propietarios de 'pubs' y clientes.

Sobre la compra Old Speckel Hen en mayo de este año, ha afirmado que "cuanto más global es una empresa, mayor es su responsabilidad de proteger aquello que hace único a cada lugar", por lo que considera es un honor y una responsabilidad preservar la marca.