Agro.- Ferran Adrià: "Hay que apoyar a los investigadores a muerte"

La última jornada de la gira ‘Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro’, organizada por Telefónica. - UPC

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El chef y empresario Ferran Adrià ha asegurado este martes que "hay que apoyar a los investigadores a muerte", en el marco de una jornada organizada por Telefónica, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

"¿Cómo vamos a competir con Microsoft o Nvidia, que se gastan cientos de miles de millones en investigación?", se ha preguntado el cocinero, embajador mundial de Telefónica desde 2010, en una comparecencia ante los medios, en la que también ha reivindicado la necesidad de identificar las fortalezas de España y exportar el talento como embajadores, en sus palabras.

Durante sus declaraciones, enmarcadas en la gira 'Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro', organizada por la Red de Cátedras Telefónica, Adrià ha resumido su propia fórmula del éxito para las empresas, basada en la búsqueda de una ventaja competitiva, la buena gestión empresarial y financiera y la "actitud innovadora".

"Ya no vale con tener ilusión y montar un bar, hay que tener educación empresarial y financiera", ha explicado Adrià, a lo que ha añadido la necesidad de hacer un márketing analítico previo.

"Antes de montar una pizzería, es importante preguntarse si hacen falta más pizzerías, dónde hacen falta y cuál será tu ventaja competitiva", ha explicado el chef quien, de cara al futuro, ha valorado el papel de la Inteligencia Artificial en algunos sectores, aunque sin obviar las formaciones profesionales en aquellos sectores con menos influencia de la IA, o el conocimiento y la educación.

CHATGPT: "INFORMACIÓN, NO CONOCIMIENTO"

"No recuerdas lo que buscaste hace días en ChatGPT, estas herramientas te dan información, no conocimiento", ha reivindicado Adrià, que ha participado en la última jornada de la gira, celebrada en el edificio Vèrtex de la UPC.

Durante sus visitas a las diferentes universidades, Adrià ha profundizado en innovación empresarial y la aplicación del método Sapiens, una metodología de investigación impulsada por el chef y que ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta transversal.