Agro.- Fundació Familia Torres y UB entregan la primera beca por la excelencia sumillera

Imagen del acto de entrega del reconocimiento. - FAMÍLIA TORRES

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Familia Torres, de la mano de la Universitat de Barcelona (UB) ha entregado "la primera beca en excelencia sommeliera" a una alumna de primer curso de la diplomatura superior universitaria en sumillería que se lleva a cabo en el CETT-UB, el centro universitario internacional de formación en turismo, hostelería y gastronomía.

La beca, que cubre el 100% del importe del programa forma parte del acuerdo de colaboración firmado hace un año entre ambas entidades y que tiene el objetivo de "impulsar la formación especializada en sumillería y enoturismo", explica este martes la fundación en un comunicado.

Durante el acto de reconocimiento, la presidenta de la fundación Mireia Torres, explicó que "con esta beca queremos apoyar al talento joven que comparte nuestra pasión por el vino y el enoturismo. Colaborar con el CETT nos permite contribuir a una formación que es referente para el sector y fortalecer el vínculo entre bodegas, territorio y gastronomía".

Por parte del centro adscrito a la UB, la presidente del CETT, Maria Abellanet, añadió que la colaboración "sólida y mantenida en el tiempo" con la fundación les permite impulsar el talento y una formación de excelencia vinculada con el territorio.

En el marco del acuerdo entre ambas entidades, la colaboración también incluye otros ejes de trabajo como son una visita formativa a una bodega y tres clases magistrales de la mano de especialistas de Familia Torres.