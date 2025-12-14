Agro.- La Generalitat premia 72 aceites en los Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra

Los premiados durante el acto - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat premió este sábado 72 aceites de oliva virgen extra en los II Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, durante un acto en Les Borges Blanques (Lleida).

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, presidió el acto, que reunió al sector oleícola y a las instituciones comarcales y territoriales de toda Catalunya, informa la Generalitat este domingo en un comunicado.

Los 72 galardones incluyen diferentes categorías de los premios, a los que han concurrido 186 aceites, 53 más que el año pasado.

"PRESTIGIO INTERNACIONAL"

Ordeig dijo que el aceite de oliva virgen extra "es uno de los grandes tesoros gastronómicos" catalanes y un alimento esencial en la forma catalana de entender la cocina y la salud.

Añadió que Catalunya produce aceites de prestigio internacional "que son paisaje y territorio, pero también innovación, talento y esfuerzo de cientos de productores".

La segunda edición de los premios se enmarca en la celebración del reconocimiento de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía, y pretende contribuir a impulsar la promoción, comercialización y consumo de los aceites de oliva virgen extra catalanes en el mercado alimentario y la restauración.

El proyecto culminará con la publicación, en febrero, de la 'Segona Guia dels Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya'.