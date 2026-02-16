Agro.- Jean Leon celebrará el 14 de marzo la segunda edición de 'La Nit de Hollywood'

Jean Leon celebrará el 14 de marzo la segunda edición de 'La Nit de Hollywood' - JEAN LEON

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La bodega Jean Leon celebrará el 14 de marzo la segunda edición de 'La Nit de Holliwood', una cita anual en la que la compañía rememora la época dorada del cine estadounidense, informa en un comunicado este lunes.

La velada empezará a las 20 horas con la bienvenida de los asistentes, a quienes se anima a acudir con un atuendo de época, y seguirá con una visita nocturna a la bodega.

A continuación, se servirá una cena gastronómica, creada especialmente para la ocasión por el chef Sergi Millet, inspirada en los platos más distintivos del restaurante de Jean Leon, y maridada con algunos de los vinos más emblemáticos de la bodega.

La vinculación de Jean Leon, el fundador de la bodega, con Hollywood se remonta a principios de los años 50, cuando trabajó en el restaurante de Frank Sinatra y Joe DiMaggio.

En 1956 inauguró su restaurante en Beverly Hills, que se convirtió en el lugar de encuentro de las celebridades del momento, con estrellas del cine y alta sociedad como Marilyn Monroe, Zsa Zsa Gabor, John Fitzgerald Kennedy, Marlon Brando o Rober Wagner, como clientes habituales.