Agro.- El restaurante barcelonés Los Caracoles celebra 190 años con casi 400 invitados

El pastel con que el restaurante ha celebrado su 190 aniversario - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante barcelonés Los Caracoles ha celebrado este martes por la noche sus 190 años con casi 400 invitados que han llenado todos los salones del local.

Junto a la familia Bofarull, los históricos propietarios, han estado cocineros como Carles Gaig, políticos como el teniente de alcaldía de Barcelona Albert Batlle, entidades como Amics de La Rambla, clientes y amigos.

Cristina Bofarull ha dicho en nombre de la familia que la historia del establecimiento de la calle Escudellers (junto a La Rambla) empezó en 1835 con una tienda de ultramarinos que se convirtió en taberna y después en restaurante.

"Fuimos creciendo poco a poco. Por eso aquí no entró ningún interiorista ni nada por el estilo, y se entra por la cocina", ha bromeado sobre el laberíntico local.

Ha agradecido la contribución de las anteriores generaciones de la familia, el esfuerzo del sector público, y el apoyo de trabajadores, colaboradores y clientes: "Estamos muy contentos de formar parte de vuestras vidas".

La cena cóctel ha acabado con su discurso, un pastel con forma de caracol y un brindis.