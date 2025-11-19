Publicado 19/11/2025 08:51

Agro.- El restaurante barcelonés Los Caracoles celebra 190 años con casi 400 invitados

El pastel con que el restaurante ha celebrado su 190 aniversario
El pastel con que el restaurante ha celebrado su 190 aniversario - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante barcelonés Los Caracoles ha celebrado este martes por la noche sus 190 años con casi 400 invitados que han llenado todos los salones del local.

Junto a la familia Bofarull, los históricos propietarios, han estado cocineros como Carles Gaig, políticos como el teniente de alcaldía de Barcelona Albert Batlle, entidades como Amics de La Rambla, clientes y amigos.

Cristina Bofarull ha dicho en nombre de la familia que la historia del establecimiento de la calle Escudellers (junto a La Rambla) empezó en 1835 con una tienda de ultramarinos que se convirtió en taberna y después en restaurante.

"Fuimos creciendo poco a poco. Por eso aquí no entró ningún interiorista ni nada por el estilo, y se entra por la cocina", ha bromeado sobre el laberíntico local.

Ha agradecido la contribución de las anteriores generaciones de la familia, el esfuerzo del sector público, y el apoyo de trabajadores, colaboradores y clientes: "Estamos muy contentos de formar parte de vuestras vidas".

La cena cóctel ha acabado con su discurso, un pastel con forma de caracol y un brindis.

