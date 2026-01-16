CaixaBank entregará las placas de los restaurantes recomendados por la Guía Michelin en 2026

Gala Michelín. - CAIXABANK

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha cerrado un acuerdo con Michelin para ser "entregador oficial" de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados para 2026 en la conocida guía, informa en un comunicado este viernes.

Durante el primer trimestre de 2026, CaixaBank organizará un total de 12 actos en buena parte del territorio español en los que se entregaran las prestigiosas placas y que congregarán a todos los restaurantes recomendados en las diferentes zonas del país, contando con presencia de perfiles de prestigio en el ámbito de la gastronomía local y española.

El primer acto de entrega tendrá lugar el próximo 2 de febrero en Valencia y, tras la entrega de las placas, la entidad estará presente durante su colocación en los establecimientos; está previsto que gestores de la entidad especializados en restauración acompañen a los restaurantes.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos y este año se han seleccionado más de 800 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando.

Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.