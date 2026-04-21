Camila Flechas, de Alquímico (Colombia), gana el Torres Brandy Zero Challenge 2026

Camila Flechas recibe el premio - FAMILIA TORRES

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La bartender en Alquímico, en Cartagena de Indias (Colombia), Camila Flechas, ha ganado la cuarta edición del Torres Brandy Zero Challenge, obteniendo el premio de 30.000 euros para dar vida a un proyecto inclusivo, informa Familia Torres este martes en un comunicado.

Representando a Colombia en la final global celebrada en Barcelona el pasado fin de semana, Flechas recibió las máximas calificaciones del jurado por su "innovadora iniciativa", la 'Escuela de Hospitalidad Alquímico', un programa de educación en hostelería que prepara a jóvenes de entre 17 y 25 años en riesgo de exclusión social para desarrollar su carrera en el sector hostelero.

La escuela ofrece educación teórica como un itinerario práctico a través del trabajo remunerado en el propio Alquímico, situado en la posición número 11 en The World's 50 Best Bars 2025.

"Ganar el Torres Brandy Zero Challenge reafirma mi creencia de que la hostelería es más poderosa cuando crea oportunidad y propósito. Este reconocimiento no se trata solo de una bebida o una idea, sino de usar nuestra plataforma para educar, empoderar y abrir puertas a la próxima generación", ha afirmado Camila Flechas.

FINALISTAS

Los otros dos finalistas que llegaron a la ronda final del reto incluyen a Paul Aguilar, de Himkok (Noruega), que presentó 'Side Hustle Water', un proyecto que ofrece un agua con vitaminas diseñada específicamente para profesionales del sector que con frecuencia lidian con jornadas laborales muy exigentes y suelen adoptar hábitos de vida poco saludables.

La iniciativa de Jason Strohan, del St Tropez Bistro and Parlor Bar (Canadá), 'Forgotten Fruit', se centra en movilizar una red urbana de recolectores de frutos, rescatar cosechas olvidadas o no deseadas para reducir el desperdicio y fortalecer los lazos comunitarios.

Durante la entrega del premio, Miguel Torres Maczassek, 5a generación de Familia Torres, comentó: "Los finalistas del Torres Brandy Zero Challenge 2026 representan la mejor expresión de lo que nuestra industria puede lograr cuando la creatividad se une con la responsabilidad.