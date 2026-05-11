Catalunya y Euskadi anuncian una alianza turística con la gastronomía como eje

Hurtado y Sàmper - GOVERN

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, han presentado este lunes en Barcelona las bases de una alianza para reforzar la cooperación turística con la gastronomía como eje, dando protagonismo a la cocina y al producto local.

Han reiterado la voluntad de impulsar una iniciativa de "hermanamiento entre las dos destinaciones turísticas de referencia en el ámbito nacional e internacional caracterizadas por su riqueza cultural, gastronómica, paisajística y patrimonial", informa el Govern en un comunicado.

Los dos gobiernos se comprometen a formalizar un convenio de colaboración que permita acciones conjuntas de promoción turística, así como fomentar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en ámbitos como la digitalización, accesibilidad y gestión de destinaciones.

Javier Hurtado ha considerado fundamental seguir impulsando iniciativas como esta porque aportan "valor añadido" en dos territorios que ha definido como referentes turístico.

Para Sàmper, Catalunya y Euskadi entienden igual la gastronomía: "Una cocina que respeta la tradición pero que a la vez sabe innovar, una cocina que genera orgullo de país y que es también motor económico, turístico y social".

La Generalitat ha subrayado que la promoción del turismo enogastronómico pretende proyectar la fuerza, identidad y excelencia de las cocinas de ambos territorios, además de explorar proyectos conjuntos sobre innovación turística, formación y desarrollo de productos turísticos combinados.

En el acto de este lunes también han estado la directora general de Turismo de la Geneneralitat, Cristina Lagé; la directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Libe Otegui, y el presidente del Instituto del Pintxo de San Sebastián, Jesús Santamaria.

'GUÍA DEL PINTXO 2026'

Durante el acto en el Palau de Pedralbes también se ha presentado por primera vez en Catalunya la Guía del Pintxo 2026, una iniciativa impulsada por el Instituto del Pintxo de San Sebastián que reconoce la excelencia de esta "expresión singular" de la cultura gastronómica.

Se han maridado vinos de las 12 DO catalanas, con la aportación del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), y pintxos de 10 establecimientos de San Sebastián, Eibar, Hondarribia, Getaria y Tolosa distinguidos con las 'barandillas', el reconocimiento que otorga el Instituto del Pintxo.