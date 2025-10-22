La chef estadounidense Leticia Landa, ganadora del Basque Culinary World Prize 2025

El jurado ha reconocido la labor de otros dos chefs otorgando menciones especiales a João Diamante (Brasil) y Matthew Evans (Australia)

SAN SEBASTIÁN, 22 (EUROPA PRESS)

La chef Leticia Landa (EEUU) ha sido proclamada ganadora del Basque Culinary World Prize 2025 por su trabajo en La Cocina, un proyecto orientado a generar oportunidades de formación, incubación y acompañamiento a personas con talento en situación de exclusión que buscan integrarse formalmente en el sector de la restauración en San Francisco.

Además, el jurado ha reconocido la labor de otros dos chefs otorgando menciones especiales a João Diamante, por su trabajo en Brasil, en el que utiliza la formación en gastronomía como herramienta de superación, y Matthew Evans, por su trabajo como divulgador en Australia orientado a concienciar sobre los desafíos de producir alimentos de manera ética y sostenible.

La elección se ha llevado a cabo en San Sebastián por el Jurado de BCWP, conformado por los integrantes del Consejo Internacional de Basque Culinary Center, en el marco de Talaia, un evento celebrado en GOe - Gastronomy Open Ecosystem.

Presidido por el chef Joan Roca, ha incluido también a otros reconocidos chefs como Gastón Acurio (Perú), Pía León (Perú), Yoshihiro Narisawa (Japón), Manu Buffara (Brasil), Elena Reygadas (México), Trine Hahnemann (Dinamarca), Thitid Tassanakajohn (Tailandia), Josh Niland (Australia), Narda Lepes (Argentina), Mauro Colagreco (Argentina/Francia), al que se han sumado, Aitor Arregi, Diego Guerrero y Elena Arzak.

Nacida en Texas, Landa, hija de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, "conoce de cerca lo que supone integrarse a una comunidad distinta a la de los suyos, a través del trabajo y la educación". Repartiendo su tiempo entre cocinas e iniciativas de voluntariado, se formó en Antropología.

En 2008, se sumó a La Cocina, donde su papel ha sido "clave" dentro de la propia evolución de un proyecto cuya red incluye actualmente unos 100 negocios, entre los que están en incubación y los ya graduados.

"Nos complace la elección de Leticia Landa pues demuestra cómo la cocina puede ser una poderosa herramienta de inclusión, independencia económica y dignidad. Y que puede fortalecer el camino de quienes sueñan con cambiar su destino a través del trabajo, el talento y la solidaridad", ha defendido Joan Roca, presidente del jurado del Basque Culinary World Prize.

Tras recibir el premio, Leticia Landa ha destacado que este logro "representa el esfuerzo de muchas personas a lo largo de 20 años dedicados a impulsar la misión de La Cocina". "El premio reconoce un trabajo colectivo, respaldado por un ecosistema de recursos y apoyo, que permite a esta increíble comunidad de chefs y emprendedoras no solo compartir su gastronomía sino también vivir de su talento y generar oportunidades de empleo en sus comunidades. Es un honor aceptar este premio por todos los que hemos trabajado en La Cocina y todos los negocios que han empezado aquí", ha expresado.

Más de 40 restaurantes, cafés y kioscos en operación en la zona de la Bahía de San Francisco han pasado por el programa. Entre sus mayores logros, Landa ha resaltado que el 70% de participantes cuenta con negocios activos después de 10 años de graduarse, incluyendo a personas como Veronica Salazar, Reem Assil, Fernay McPherson, Nite Yun o Koji Kanematsu.

El Basque Culinary World Prize es un premio "único y pionero" que se concede a chefs con iniciativas transformadoras otorgado por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en el marco de la estrategia integral Euskadi-Basque Country, y Basque Culinary Center.

El galardón distingue a cocineros y cocineras que "aprovechan su conocimiento, talento, creatividad y fuerza para sumarse a los cambios que demanda nuestra sociedad", y tiene una dotación económica de 100.000 euros (que deben ser destinados para un proyecto elegido por la ganadora).

"PERSONAS INSPIRADORAS"

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha querido subrayar que "más que un premio, el BCWP representa una red global de personas inspiradoras que encarnan valores profundamente vinculados a la cultura vasca: el esfuerzo, la colaboración, la igualdad, la sostenibilidad y la búsqueda constante de la excelencia".

"A través de sus ganadores, finalistas y nominados, la iniciativa ha puesto de manifiesto el papel de la gastronomía como motor de cambio y como lenguaje común capaz de tender puentes entre culturas y territorios. Integrado en la Estrategia Euskadi Basque Country, el BCWP refuerza la proyección internacional del territorio, evidenciando que la gastronomía vasca, más allá de su tradición y prestigio, sigue siendo fuente de innovación y liderazgo", ha resaltado Barredo.

Por su parte, el director General de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, ha señalado que, desde su creación, el Basque Culinary World Prize "ha puesto de relieve el poder transformador de la gastronomía, reconociendo a quienes utilizan su talento para impulsar cambios en ámbitos educativos, medioambientales, sociales o de salud".

Diez ediciones después, tal y como ha apuntado, el galardón "se consolida como una plataforma global que celebra la vocación de compromiso, servicio e innovación aplicada al bien común". "Leticia Landa y La Cocina es un ejemplo claro de ello. Nuestra más sincera enhorabuena también a João Diamante y Matthew Evans, menciones especiales. Se han sumado a la comunidad BCWP integrada por personas que, a través de su trabajo, inspiran un cambio multiplicador", ha afirmado

Más de 1.250 nominaciones, alrededor de 850 nominados de 42 países, y 9 ganadores de nacionalidades como Venezuela, Colombia, Australia, EEUU, España, Sierra Leona y Turquía, han conformado, a lo largo de estos años, el eje de análisis de este premio.

Durante dos meses, profesionales e instituciones de la industria y el sector nominaron a chefs de todo el mundo que demuestran que la gastronomía puede ser un motor de cambio en ámbitos como el de la integración social, la sostenibilidad o la educación, entre otros. Por su parte, desde Basque Culinary Center se activó un equipo que realizó un exhaustivo proceso de búsqueda y verificación de diferentes perfiles.