Escapadas de otoño por España que tienen sabor a vendimia

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del otoño, el paisaje se transforma y la vendimia marca el momento más emocionante del año en las bodegas, que abren sus puertas para mostrar el proceso de elaboración de sus vinos y proponen experiencias únicas, que permiten recorrer la inmensa variedad de uvas en España, para disfrutar de sus viñedos, que se tiñen ya de colores rojizos, y con propuestas diferentes para paladear sus vinos. Aquí os dejamos algunas ideas para disfrutar de estos días otoñales.

En Ribera del Duero, la bodega vallisoletana Cepa 21 vuelve con su tradicional taller de vendimia, que se puede realizar hasta el 12 de octubre (de viernes a domingo) y con el que experimentar y vivir el proceso de vendimia desde dentro. Así, el 'wine lover' empezará la jornada recogiendo la uva en los viñedos Castrillo de Duero, para después proceder al tradicional pisado. Después se visitará las instalaciones de la bodega para seguir viendo el proceso del vino y concluir la experiencia con una cata de Hito y Cepa 21, emblemas de la bodega, junto a unas tapas.

Mientras, en Castilla-La Mancha una opción es pasear por viñedos situados a 1.000 metros de altura, a las faldas del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, donde habitan animales en libertad como ciervos, jabalíes y una manada de lobos ibéricos, una posibilidad que ofrece la Bodega Finca Río Negro, que está ubicada en Cogolludo (Guadalajara). En sus instalaciones, además de sus viñedos, se pueden visitar la bodega subterránea para conocer el proceso de elaboración de sus Vinos de Pago, y concluir con una cata de sus referencias con aperitivo a base de queso, cecina y embutidos.

En Rioja, Bodegas Franco-Españolas propone un plan diferente para los 'winelover', que sólo está disponible el 26 de octubre y 30 de noviembre, con su Desayuno Winefulness, una experiencia que fusiona vino y mindfulness para disfrutar del presente y reconectar con el cuerpo. A solo cinco minutos del centro de Logroño, la actividad comienza con dos horas de yoga, meditación y técnicas de relajación para culminar la mañana con un completo desayuno, donde se ofrecen jamón ibérico, embutidos, mini croissants, tostadas, sándwiches calientes, zumo natural, café, infusiones y vino de la bodega.

Por su parte, Otazu, ubicada a escasos minutos de Pamplona, abre su bodega en vendimia con experiencias únicas en septiembre y octubre que entrelazan vino y arte, historia y naturaleza. La experiencia de la vendimia invita a participar activamente en una de las etapas más cruciales de la elaboración del vino: seleccionar uvas a mano, crear y degustar su propio mosto, mientras se puede recorrer los viñedos que dan nombre a la D.O.P. Pago de Otazu. También proponen 'El sonido del vino' para aquellos que buscan una vivencia sensorial más profunda con una cata a ciegas de una etiqueta de alta gama, acompañada de una pieza musical compuesta específicamente para ese vino. Una fusión de gusto, oído y emoción que invita a explorar el vino desde una perspectiva inédita.

En tierras gallegas, una propuesta enoturística es A Vilerma, la histórica bodega situada en el corazón de Ribeiro (Leiro, Ourense), donde aprender y conocer todos los entresijos de la elaboración de uno de los vinos importantes en Galicia. A Vilerma, pionera en la recuperación de las variedades autóctonas de DO Ribeiro, es desde hace un año parte del sello Pariente Tradición Familiar. El visitante podrá descubrir de primera mano los viñedos en ladera en el corazón del valle del Avia, y conocer las variedades autóctonas de la finca. Una visita, de jueves a sábado ahora en septiembre, que comprende un recorrido por la sala de depósitos y por la de elaboraciones especiales, donde se desarrollan nuevos vinos utilizando vinificaciones diferentes y singulares.

Por su parte, también en tierras gallegas, Mar de Frades propone una experiencia enológica exclusiva que refleja su apuesta por la innovación, la investigación y la búsqueda de la máxima expresión del albariño. En grupos reducidos, la visita recorre el viñedo Finca Valiñas y las salas de investigación, mostrando de cerca su plan de sostenibilidad ambiental, completando la jornada con la 'Cata Paisajes', que presenta la colección premium Paisajes Atlánticos -Finca Monteveiga Albariño, Finca Lobeira y Finca Valiñas Albariño- maridada con tres creaciones gastronómicas que unen mar y tierra. Una experiencia que se puede completar con un viaje en barco por el Atlántico, para disfrutar a bordo de una cata maridaje de su colección Paisajes Atlánticos, terminando con un brindis a bordo.

En la DO Somontano, ubicada a los pies del Pirineo aragonés, Viñas del Vero propone diferentes opciones para conocer sus viñedos y sus vinos. Desde propuestas para los más aventureros y deportistas, con un 'trekking' autoguiado en el que se recorre viñedos, pequeños bosques y áreas ricas en fauna y flora, concluyendo con una degustación en el 'The Wine Garden' con dos copas de vino y un maridaje con productos de la zona, en una visita donde a los más pequeños se obsequiarán con un original origami de una lechuza, a un picnic entre viñedos para las parejas que combina degustar productos locales y disfrutar de unas vistas espectaculares del Somontano entre viñedos.

En Terra Alta, Edetària, ubicada en Gandesa (Tarragona), ha diseñado una propuesta enoturística diferente donde marida paseos a caballo entre viñedos, vino y gastronomía. Una jornada que arranca con un paseo a caballo por la finca El Mas de Edetària, guiado por profesionales de Natura Hípica. Al regresar, se disfruta de una cata de cuatro de sus vinos para descubrir los matices, aromas y singularidades de estos vinos, elaborados con garnachas y cariñenas. Para completar la experiencia, nada mejor que un pícnic gastronómico elaborado con productos seleccionados para maridar con los vinos y realzar los sabores de la Terra Alta.

En Requena-Utiel, Murviedro propone conocer su bodega histórica, escondida bajo tierra, en pleno casco antiguo de la ciudad de Requena, para dar a conocer al visitante su histórica conexión con el mundo del vino: el misterio del origen de sus cuevas y su relación con la vitivinicultura desde el siglo VI a.C. Un entramado de cuevas excavadas pico y pala en toba caliza arcillosa, con una armoniosa y cuidada iluminación, nos guiará a descubrir el paso del vino en sus diferentes etapas a través de una bodega que se conserva en su estado original. Una experiencia diferente que termina con una cata para conocer los vinos de la zona.

Los amantes de la garnacha pueden visitar Bodegas San Alejandro, una de las bodegas asociadas a Garnacha Origen, que está ubicada en Miedes y cuyos vinos están certificados con uva garnacha DOP Calatayud y sus viñedos figuran entre los viñedos europeos plantados a mayor altitud. Aquí proponen convertirse en 'enólogo por un día', permitiendo al visitante elaborar su propio vino, con la ayuda de los profesionales de la bodega, compitiendo en equipos y superando divertidos retos poniendo a prueba sus sentidos hasta elaborar un 'coupage perfecto'.

En Jerez de la Frontera, un icono es González Byass con su bodega de Tío Pepe, donde trasladarse al pasado paseando por su calle de los Ciegos, una de las más bellas de España, y disfrutar de sus finos, amontillados y brandis. Además para hacer más completa la experiencia, nada mejor que alojarse en el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer 'sherry' hotel del mundo con vistas a la catedral y en el que vivir la cultura del vino y el brandy.