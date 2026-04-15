Torres, galardonado con la Creu de Sant Jordi, se muestra "orgulloso" de su legado familiar

Archivo - El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres - FERRAN NADEU-FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha asegurado, tras ser distinguido con la Creu de Sant Jordi que otorga la Generalitat, que se siente "profundamente orgulloso de poder continuar el legado familiar" y de haber contribuido, desde su bodega, a proyectar el nombre de Catalunya y de sus vinos en todo el mundo, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Este martes, el Govern reconoció la trayectoria de Torres en el sector vitivinícola con un galardón que ya obtuvo su padre, Miguel Torres Carbó, en 1990: "Esta distinción es también un reconocimiento a mi esposa, Waltraud, su apoyo constante, y a mis hijos, Miquel y Mireia, que en los últimos años han contribuido decisivamente al éxito y la continuidad de la empresa".

Enólogo de formación, Miguel A. Torres, y miembro de la cuarta generación, se incorporó al negocio familiar en 1962 y ha tenido "un papel clave" en la transformación y modernización de Familia Torres: introdujo técnicas enológicas avanzadas e impulsó la elaboración de grandes vinos procedentes de viñedos en propiedad, como Mas La Plana, Milmanda o Grans Muralles, y la recuperación de variedades ancestrales de uva.

Bajo su liderazgo, "la compañía ha consolidado su modelo vitivinícola basado en la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, y él se ha erigido como una figura de referencia en la enología contemporánea catalana así como en la proyección internacional del sector vitivinícola catalán".

La Generalitat de Catalunya ha distinguido este año con la Creu de Sant Jordi a un total de 20 personalidades y 10 entidades que han prestado servicios relevantes.