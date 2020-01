El Govern participa por primera vez con stand propio en la feria Horeca para promocionar los productos locales

Publicado 28/01/2020 16:28:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado este martes que participará por primera vez con stand propio, del 3 al 5 de febrero, en la feria Horeca Mallorca, que se celebrará en el Velódromo Islas Baleares, para promocionar los productos locales.

En una nota de prensa, el Govern ha informado de que Horeca es una feria dirigida a profesionales de la hotelería, la restauración y el catering. En ella, la conselleria promocionará entre este sector el consumo responsable y facilitará la información de los productos.

Desde la conselleria han afirmado que la implicación del sector de la hostelería y de la restauración es "muy importante para mantener la agricultura, la pesca y el sector agroalimentario" en Baleares.

Además, han detallado que el stand institucional se ofrecerá a los diferentes consejos reguladores para que puedan exponer material informativo de sus productos a modo de folletos, dosieres, tarjetas de visita, etc.

Participarán las IGP Ensaïmada de Mallorca, IGP Sobrassada de Mallorca, IGP Almendra de Mallorca, la DO Oli de Mallorca, la DO Oliva de Mallorca, la DO Queso Mahón-Menorca, la DO Binissalem, la DO Pla i Llevant, Vi de la Terra Mallorca así como también tomate de ramallet y pimiento de tap de cortí.

El stand de la conselleria también ofrece un espacio reservado con el fin de que los consejos reguladores puedan llevar a cabo reuniones con los clientes. Así, han asegurado que se podrán celebrar reuniones los tres días de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Por último, Agricultura ha explicado que el 5 de febrero, la cocinera mallorquina Maria Solivellas ofrecerá la conferencia 'Cocinando el territorio', donde reflexionará sobre la importancia de cocinar con productos de proximidad.