Scrats: "Page vende fuegos fatuos porque la subida de caudal ecológico no beneficiará a sus agricultores"

Pide que la revisión de reglas de explotación del trasvase sea "consensuada" y al acabar la planificación hidrológica

MURCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha criticado la "sobreactuación" por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien ha acusado de "vender fuegos fatuos" porque la subida o no de los caudales ecológicos en algunos puntos del Tajo "no va a beneficiar para nada a sus agricultores, a los que llama a rebato periódicamente, muchas veces con presiones inusitadas".

Jiménez ha contestado de esta forma en declaraciones a Onda Regional recogidas por Europa Press al ser preguntado por las declaraciones de García-Page, quien ha pedido al PP de su Comunidad que "haga todo posible" para que este jueves no salga adelante en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley de su partido que pide que los caudales ecológicos no varíen, lo que supone "un duro golpe" para la región.

En este sentido, Jiménez ha dicho ver a algunos dirigentes políticos de Castilla-La Mancha en un plan "muy histriónico en este tema". Además, ha criticado que García-Page "le vende a sus regantes que esto va a suponer una mejora para el regadío, algo que no entendemos porque el caudal ecológico, salvo que se esté pensando en otra cosa diferentes, va a servir para formar parte de los caudales del río y no para el riego, más allá de lo que ya tiene contemplado en el plan de cuenca".

"Por cierto, todos los regantes dependientes de la cuenca del Tajo tienen sus necesidades cubiertas", según Jiménez, quien ha reconocido que "cosa diferentes son otras historias que están en la mente de los dirigentes de Castilla-La Mancha".

Por otro lado, Jiménez ha valorado que el 2021 está siendo un "buen año" que, además, está trayendo "muchas lluvias", tal y como ha sucedido esta misma madrugada. Sin embargo, si se aplicaran las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, Jiménez ha señalado que este año "hubiéramos salido muy mal parados" porque "llevamos desde el mes de febrero al nivel 2". Así, advierte que se habría bajado desde los 38 hm3 trasvasados mensualmente a 27 hm3.

"CAMBIO DE REGLAS CONSENSUADO"

"Habría que ver también si, con esa reducción, el resto de los meses hubiéramos estado también en nivel 2 y no en el 3, algo que es difícil de prever", según Jiménez que, en cualquier caso, ha criticado que esta revisión de las reglas de explotación se produce en un momento "extemporáneo" porque "estamos inmersos en algo que nos preocupa muchísimo, que es la planificación hidrológica de las distintas cuencas".

En este sentido, ha señalado que, como es obvio, la que más le preocupa al Scrats es la planificación que se pretende llevar a cabo en el Tajo. "Por eso siempre decimos que no era el momento, porque el momento adecuado es al finalizar la planificación del Tajo", ha aseverado. Sin embargo, lamenta que "no parece que el Gobierno central vaya a ceder en este punto ni un paso".

Jiménez también ha sido preguntado por la tramitación en el Congreso de la propuesta no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular instando al Gobierno central de que se posicione en un cambio de reglas consensuado con las partes y una vez que acabe el proceso de planificación hidrológica.

"Es algo que venimos reivindicado, que se haga esto cuando procede", según Jiménez, quien ha lamentado la "incongruencia" del asunto porque, "cuando esté cerrada la planificación en 2021, habrá que revisar de nuevo las reglas de explotación y modificarlas". "Se va a alterar con casi toda seguridad el régimen de caudales ecológicos y, por lo tanto, esas reglas no van a cumplir y habrá que cambiarlas de nuevo", ha indicado.

No obstante, ha recordado que este miércoles "se avanzó, parece ser, en la Comisión de explotación que el proyecto de Real Decreto está ya en el Consejo de Estado y que hay previsión de que este mes de julio pueda entrar en vigor".

Al ser preguntado por la posible recuperación del trasvase del Ebro, Jiménez ha señalado que lo que pide a los partidos "es que se sienten y hablen". Así, cree que "se ha acabado el tiempo de las imposiciones". A su parecer, cada vez va a ser más importante dar pasos adelante en materia de agua, y cree que deben ser pasos "consensuados por todas las fuerzas" porque "no pueden verse tirados por el suelo en la siguiente legislatura".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "racionalidad" en materia hídrica. "Asumimos que los escenarios de cambio climático van a exigir una actuación ya, hoy, y no dentro de 20 años", según Jiménez, quien cree que "hay que empezar a prevenir, lo que exige racionalidad, comunicación y menos frases lapidarias por parte de algunos dirigentes políticos".

Además, esto exige "didáctica por parte de los agricultores, que nos comunicamos bien", tal y como ha señalado. Por ejeplo, recuerda que están trabajando en grupos operativos nacionales que auspicia el propio Scrats. "Hace menos de un mes tuve una cumbre con todos los regantes de Castilla-La Mancha y tienen programas muy similares a los que tenemos nosotros", tal y como ha indicado.

Así, ha señalado que a los agricultores de Castilla-la Mancha "les preocupa mucho el tema de los caudales ecológicos y la inmovilidad que hay en materia de infraestructuras hidráulicas". Por ejemplo, se pregunta "cómo puede ser que el río Segura, que es el más pírrico de Europa en materia de caudales, pueda tener esta fuerza productiva", algo que ha achacado a las "obras que arrancaron en época musulmana".