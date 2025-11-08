El Govern organiza un curso en Girona sobre la elaboración de canelones y croquetas

GIRONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, mediante la Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà, organiza el curso 'Perfeccionament en l'elaboració de canelons i croquetes' el próximo 10 de noviembre en Monells (Girona).

Será impartido por el chef del restaurante Casamar de Llafranc (Girona), Quim Casellas, reconocido con estrella Michelin, informa la Conselleria en un comunicado este sábado.

Este curso nace con la voluntad de revisar, perfeccionar y actualizar los procesos clave que intervienen en la elaboración de canelones y croquetas, desde el tratamiento de los ingredientes hasta las técnicas de cocción y la presentación final, a través de un enfoque teórico-práctico y profesional.