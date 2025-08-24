Se inaugura la 581a Fira de Sant Bartomeu-Fira del Montsec en Artesa de Segre (Lleida)

Imagen de uno de los talleres de la feria - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

LLEIDA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 581a edición de la Fira de Sant Bartomeu-Fira del Montsec se ha inaugurado este sábado en Artesa de Segre (Lleida), adherida al programa 'Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025', informa la Diputación de Lleida en un comunicado este domingo.

En el acto participaron la diputada Estefania Rufach; el alcalde de Artesa de Segre, Francesc Puigpinós, y el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Joan Gòdia.

Rufach ha definido la feria como un espacio "donde la tradición se ha fusionado con la innovación y la capacidad de modernización".

Durante la tarde del sábado, los asistentes pudieron degustar productos elaborados en directo como las coques de 'samfaina' o una pasta brisa con terrina de pollo Picaverd elaborado por el restaurante El Celler.

La programación se completará con torneos deportivos, música en directo, mercados, exposiciones, inflables y espacios 'chill-out'.