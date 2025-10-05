Más de 20.000 personas participan en Catalunya en la 10 edición de 'Benvinugts a Pagès' - BENVINUGTS A PAGÈS

Más de 20.000 personas han participado en la 10 edición de 'Benvinugts a Pagès', que se ha celebrado este fin de semana en distintos puntos de Catalunya con visitas guiadas en explotaciones agrícolas y ganaderas, informa la organización este domingo en un comunicado.

En esta edición más de 80 explotaciones agrícolas y ganaderas de Catalunya han abierto sus puertas durante 48 horas a través de una oferta conjunta con cerca de 300 agentes y con la participación de un centenar de alojamientos rurales, restaurantes recomendados por los propios campesinos y actividades complementarias.

El fin de semana también ha supuesto una oportunidad para los productores para vender sus productos, llegar a nuevos públicos y fidelizarlos a través de la experiencia vivida por los visitantes.

'Benvinguts a Pagès' está liderado por la Generalitat de Catalunya en una actuación coordinada entre la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través de Prodeca, y la Conselleria de Empresa y Trabajo, a través de la Agència Catalana de Turisme.

Esta iniciativa nació en 2016, coincidiendo con la distinción Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia, y este año celebra su 10 aniversario coincidiendo con el reconocimiento Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia.