Andalucía participa en un nuevo proyecto de eficiencia energética en edificios aprobado por Europa

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, participa, por parte de España, en un nuevo proyecto de cooperación Euro-Mediterránea --enmarcado en el programa ENI CBC MED, denominado Helios (High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean), enfocado a alcanzar una alta eficiencia energética en el parque edificatorio público de la ribera del Mediterráneo-- y aportará su sede para ejecutar una de las acciones piloto previstas en un proyecto en el que también participan otras nuebe entidades públicas y privadas de Italia, Grecia, Egipto, Jordania, Líbano y Túnez.

De los 198 proyectos estratégicos presentados a la última convocatoria de ENI CBC MED, sólo se han aprobado 22 y Helios ha sido el único en el ámbito energético. Con una duración de tres años y un presupuesto de 3,6 millones de euros procedente de fondos Feder, desarrollará una batería de medidas relacionadas con las energías renovables, los sistemas de almacenamiento energético y la gestión de la energía para promover la rehabilitación energética de los edificios públicos de los países participantes.

ALTO GRADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El proyecto Helios promoverá el intercambio de conocimiento técnico transfronterizo entre las regiones participantes, para lo que cofinanciará siete acciones piloto caracterizadas por un alto grado de innovación tecnológica en siete edificios públicos como colegios, edificios administrativos y centros deportivos, siendo uno de ellos la sede de la Agencia Andaluza de la Energía.

Esto permitirá contar con un abanico de soluciones testeadas extrapolables para diferentes tipologías de edificio a través del desarrollo de estrategias conjuntas y recomendaciones transfronterizas aplicables a todo el arco de cooperación que engloba el programa ENI, ayudando a los responsables públicos a priorizar las medidas que se pueden realizar en la rehabilitación energética de los edificios públicos según sus características, consumo de energía e intervenciones requeridas, definiendo las mejores herramientas y soluciones disponibles para ello y monitoreando su desempeño.

EL PAPEL DE ANDALUCÍA

La Agencia Andaluza de la Energía contará dentro del proyecto con un presupuesto de 460.000 euros, de los que, aproximadamente, el 50 por ciento se destinará a la implementación en el edificio de su sede de diversas soluciones innovadoras que integren energías renovables, almacenamiento energético y la gestión energética del edificio. Una vez implementadas estas soluciones, se hará un seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, que será compartido con el resto de los socios del proyecto.

Además de acometer la acción piloto en su edificio, coordinará las actividades relativas al intercambio de conocimiento entre los socios participantes. Para ello, organizará tres seminarios: en Andalucía, Túnez y Egipto, en los que tratará de dar respuesta a las principales barreras a las que se enfrentan los países/regiones participantes en la implementación de programas de rehabilitación energética.

Asimismo, participará en las actividades previstas para la capacitación de las autoridades públicas, que se monitorizarán previamente en los emplazamientos donde se han desarrollado las acciones piloto y que se ampliarán posteriormente a otros de edificios públicos gestionados de los países socios; en el caso de Andalucía principalmente a través de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (Refeja).

Junto con la Agencia, participan en Helios la Asociación Nacional Italiana de Municipios de la Toscana (socio líder) y la Agencia Regional de Recuperación de Recursos de la Toscana (Italia); la Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia); la Federación de Cámaras de Comercio de Egipto y la Confederación de Asociaciones Comerciales Europeas - Egipcias; la Real Sociedad Científica / Centro Nacional de Investigaciones Energéticas de Jordania; el municipio Jounieh de Líbano; la Federación Nacional de ciudades tunecinas y el municipio de Mnihla (Túnez).