El Govern reduce las restricciones por la PPA, con excepciones en Collserola (Barcelona)

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha confirmado la reducción de las restricciones de movilidad derivadas de la crisis de peste porcina africana (PPA) en el radio de bajo riesgo y delimitado una tercera zona, en el parque natural de Collserola (Barcelona), en la que se permitirá la entrada únicamente de día.

Así, a partir de ahora se permitirá el paso y las actividades al aire libre en 6 de los municipios que abarca el parque natural, siempre en grupos de menos de 10 personas y únicamente desde las 6 horas a las 22 horas, quedando el acceso cerrado por la noche, ha detallado Ordeig este viernes en declaraciones a los medios.

En el resto del radio, en los 79 municipios en el radio de 6 a 20 kilómetros se levantan todas las restricciones de movilidad, incluyendo las actividades en grupo, mientras que en los 12 municipios que abarca el radio de alto riesgo, del kilómetro 0 al 6, se mantienen la totalidad de las restricciones.

