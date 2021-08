Beamonte (PP) reclama una respuesta "excepcional e inmediata" para los cultivos afectados por el virus Sharka-m

Propone un plan trianual con dos millones de euros al año en ayudas para compensar los daños causados

MAZALEÓN (TERUEL), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Luis María Beamonte, ha reclamado una respuesta "excepcional e inmediata" para los agricultores cuyos cultivos han resultado afectados por el virus Sharka-m, que transmiten los pulgones. A su entender, el Gobierno de Aragón debe dar una respuesta rápida a situaciones como ésta "de verdadera necesidad y urgencia".

Así se ha pronunciado este miércoles, 11 de agosto, ante el estado "de desamparo y abandono" que están viviendo los agricultores afectados por el virus Sharka-m en zonas adscritas a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Melocotón de Calanda.

Beamonte ha conocido de primera mano las reivindicaciones de los profesionales del campo en una visita a la localidad turolense de Mazaleón, donde la detección de la enfermedad Sharka-m ha supuesto el arranque de prácticamente el 80% de la huerta. El municipio cuenta con unos 500 habitantes y su ecosistema agrario emplea a unas 150 personas, ha informado el PP en una nota de prensa.

Los agricultores han estimado que la ayuda anunciada por el Gobierno de Aragón va a ser "absolutamente insuficiente" para compensar los perjuicios causados hasta ahora y los que quedan por llegar, si no se puede reanudar el cultivo.

El PP ha propuesto como solución un plan trianual por un importe de dos millones de euros al año que apoye a los afectados. "El Gobierno de Aragón ante situaciones excepcionales tiene que tener una mayor capacidad de reacción", ha declarado, y ha desglosado el plan trazado, teniendo en cuenta las medias de producción, de unos 20.000 euros por hectárea, los gastos y el diferencial.

"El PP va a presentar una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Aragón a la que esperemos que se sumen todos los grupos del arco parlamentario pidiendo que el Gobierno actúe" y lo haga "rápidamente", ha anunciado Beamonte, ante "el grave problema que están atravesando muchísimos aragoneses que se dedican al sector primario, en Mazaleón y en Maella, y que no ven solución al problema que se ha generado".

En este punto, ha acusado al Ejecutivo de "desasistir a las economías familiares", acuciadas por la pérdida de empleo y la consecuente despoblación a la que condena al territorio con su "inacción".

LENTITUD

Beamonte ha lamentado que suceda con el campo aragonés "lo que ya hemos vivido en otros sectores estratégicos, fruto de la pandemia del coronavirus, como en la hostelería", con una respuesta del Gobierno "lenta", que supone que el dinero "prácticamente no ha llegado y así no podemos seguir". "El sector primario ha aportado mucho al crecimiento de nuestra comunidad autónoma y no lo podemos abandonar a su suerte", ha enfatizado.

En cumplimiento con las instrucciones del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, la detección de esta enfermedad ha obligado a arrancar prácticamente el 80 por ciento de la huerta en Mazaléon, con la consecuente reducción de la producción respecto a campañas anteriores, a pesar de lo cual, el Ejecutivo "no da ninguna respuesta para el futuro a medio y largo plazo de la zona", ha criticado el PP.

Para Beamonte, el Gobierno de Lambán "solo reacciona cuando tiene presión". "Ese es el gran problema del Gobierno de la comunidad autónoma, que no escucha, actúa, siempre ante la presión, por su cuenta" ya que el diálogo "es sólo a conveniencia", ha dicho el presidente de los 'populares' aragoneses.

Desde el PP han reclamado al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, que replantee la propuesta para los afectados por el Sharka-m y "no ponga parches, sino soluciones para mantener empleo, economía y oportunidades" ante una crisis que ha afectado a unas 130 hectáreas, de las cuales dos tercios se sitúan en la provincia de Teruel, con Mazaléon como epicentro, y el resto en Maella y alrededores, en Zaragoza.