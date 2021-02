Berkeley asegura que la ley de cambio climático no afectará a la mina de uranio de Retortillo (Salamanca)

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Berkely ha precisado este miércoles que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética no afectará a su proyecto de la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca. La empresa sostiene que la ley no supondrá la cancelación de ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos, ya que hace referencia explícita a "nuevas solicitudes", en contra de lo argumentado por Unidas Podemos que afirma que, en caso de que el permiso no este concedido antes de que la nueva norma entre en vigor, supondría dar carpetazo definitivo al proyecto.

En la actualidad, la empresa australiana Berkeley Minera ha solicitado autorización para extraer uranio en la explotación de Retortillo. El expediente está pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que es preceptivo --aunque no vinculante de ser favorable-- para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico autorice o no la concesión minera.

La nueva Ley de cambio climático incluirá un nuevo artículo, 8 bis, sobre el aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos, por el que, a partir de su entrada en vigor no se admitirán nuevas solicitudes para exploración, investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, ni minerales radiactivos, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. Por ello, Berkely entiende que no se cancelará ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos, ya que este articulado hace referencia explícita a "nuevas solicitudes".

Además, desde la entrada en vigor de esta ley no se admitirán tampoco nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas de combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Según Berkeley, este nuevo artículo 8bis da "un giro radical" a la propuesta de enmienda inicial promovida por PSOE-Podemos en la que se proponía prohibir la explotación de minerales radiactivos desde el momento de entrada en vigor de la ley, y archivar expedientes en tramitación.

Para la compañía, el cambio "es sustancial y no afecta ni a las concesiones ya en vigor, ni a los expedientes en tramitación que deberán seguir su curso hasta la resolución final y en base a la reglamentación actual".

En este sentido, Berkeley ha recordado que tiene ya otorgados más de 120 permisos para su proyecto Retortillo y únicamente queda la Autorización de Construcción de la planta de tratamiento como instalación radiactiva, que fue ya solicitada en 2016 al entonces Ministerio de Industria.

Según la compañía, Berkeley no necesitará presentar ninguna solicitud adicional. "La tramitación de este último permiso se llevará a cabo en base a la reglamentación vigente y en base a criterios exclusivamente técnicos, los cuales la compañía está segura de haber cumplido", argumenta la empresa.

La compañía ha recordado, ademas, que la compañía ya ha invertido más de 94 millones de euros en la mina de Retortillo y tiene previsto invertir cerca de 90 millones de euros adicionales en su construcción. En total, la compañía prevé destinar un total de casi 400 millones de euros durante la vida de inicial de la mina. Asimismo, el 'Proyecto Retortillo' prevé generar más de 1.000 empleos directos e indirectos.