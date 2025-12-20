Publicado 20/12/2025 13:17

Catalunya lanza una campaña para promover el consumo de carne de cerdo durante la Navidad

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha puesto en marcha desde este sábado una campaña para promocionar el consumo de carne de cerdo y productos derivados durante las fiestas de Navidad, con el objetivo de poner en valor los productos de proximidad y tradicionales.

La iniciativa se difundirá a través de televisión y prensa escrita y muestra escenas cotidianas en los hogares catalanes, con productos y recetas tradicionales, ha explicado el Govern en un comunicado.

La campaña llega en un contexto marcado por la crisis sanitaria provocada por la peste porcina africana (PPA) y se ha desarrollado en colaboración con el sector porcino, que ha mostrado una actitud "proactiva y absolutamente positiva".

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha subrayado la importancia de la coordinación para superar esta situación y ha afirmado que "solo trabajando de manera unitaria, rápida y coordinada" se pueden superar los retos que plantea la PPA.

La campaña coincide además con el año en que Catalunya ha sido reconocida como Región Mundial de la Gastronomía, y con esta iniciativa, el Govern quiere concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir productos locales y de proximidad.

