Catalunya lanza una campaña para promover el consumo de carne de cerdo durante la Navidad

La Generalitat lanza una campaña para promover el consumo de carne de cerdo durante la Navidad. - GOVERN

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha puesto en marcha desde este sábado una campaña para promocionar el consumo de carne de cerdo y productos derivados durante las fiestas de Navidad, con el objetivo de poner en valor los productos de proximidad y tradicionales.

La iniciativa se difundirá a través de televisión y prensa escrita y muestra escenas cotidianas en los hogares catalanes, con productos y recetas tradicionales, ha explicado el Govern en un comunicado.

La campaña llega en un contexto marcado por la crisis sanitaria provocada por la peste porcina africana (PPA) y se ha desarrollado en colaboración con el sector porcino, que ha mostrado una actitud "proactiva y absolutamente positiva".

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha subrayado la importancia de la coordinación para superar esta situación y ha afirmado que "solo trabajando de manera unitaria, rápida y coordinada" se pueden superar los retos que plantea la PPA.

La campaña coincide además con el año en que Catalunya ha sido reconocida como Región Mundial de la Gastronomía, y con esta iniciativa, el Govern quiere concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir productos locales y de proximidad.