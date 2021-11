Crespo pide destinar fondos del 'Next Generation' a financiar obras hidráulicas en Andalucía de interés estatal

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha pedido este miércoles destinar fondos europeos del 'Next Generation' a financiar obras hidráulicas en Andalucía de interés del Estado.

Así lo ha expresado la consejera en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía celebrado en Sevilla, con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper y Cepsa.

Procendentes de Europa, "vendrán a España más de 70.000 millones de euros en el marco de los 'Next Generation' y tenemos que pedir al Gobierno que se empleen en infraestructuras hidráulicas, de las que no solo depende el sector agrícola; también la industria", ha señalado la consejera.

Entre otros proyectos paralizados, Crespo ha remarcado la presa de Alcolea y el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, dos obras hidráulicas pendientes que dependen del Gobierno y ambas en la provincia onubense.

En relación con los citados fondos, la consejera ha asegurado que se "teme" que la fórmula española para el 'Next Generation' "no es la mejor". El Gobierno de la Nación "va demasiado tarde", sin olvidar que "no permiten que haya una cogobernanza".

"Tenemos proyectos de residuos que van a posibilitar cuatro líneas, como las plantas de reciclajes o las actuaciones en materia de depuración de aguas en municipios menores de 25.000 habitantes, pero si en una tierra seca, como Andalucía, muchos proyectos generales no se aprueban, estaremos perdiendo una oportunidad", ha añadido.

En su opinión, "el retraso, la falta de cogobernanza y de proyectos generales" son las tres características "que mejor definen" la gestión del Ejecutivo central respecto a los mencionados fondos europeos.

LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha señalado, además, que su Departameneto ultima el envío de la futura Ley de Economía Circular al Consejo Consultivo, paso final previo a su envío al Parlamento.

"El hecho de que vaya por la vía de urgencia no es un capricho. Ha pasado por todos los órganos, entre ellos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y se han hecho 300 incorporaciones al texto, por lo que es un proyecto muy trabajado".

Crespo también ha destacado que la economía circular proporciona la posibilidad de tener nichos de mercado, así como la apuesta andaluza en este ámbito. "En Andalucía ya se están utilizando neumáticos en los trabajos sobre el asfalto o residuos agrarios para abono natural (compost)", por citar algunos ejemplos. Asimismo, "queremos ir hacia los ayuntamientos con el proyecto del 'Contenedor marrón', acerca de la obtención de biogás mediante residuos orgánicos".

Por último, la consejera ha subrayado que el decreto de sequía, "aprobado en tiempo récord", permitirá nueve hectómetros de agua regenerada en la comarca de la Axarquía en primavera.

Crespo ha participado en un coloquio con el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; el director de la refinería La Rábida de Cepsa, Jorge Acitores; y el director de Sostenibilidad del Grupo Cosentino, Antonio Urdiales --moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón--, centrado en la economía circular y el desarrollo sostenible.