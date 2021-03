Crespo pide al Gobierno escuchar "al unánime sector agrario andaluz" y retirar el real decreto de transición de la PAC

ALMERÍA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha reclamado al Gobierno que "escuche a todo y unánime sector agrario andaluz" y le ha urgido a retirar el Real Decreto de Transición de la Política Agraria Común (PAC) para evitar "la desazón que tienen agricultores y ganaderos".

"Le pedimos al Gobierno no que escuchen a la consejera de Andalucía, sino que escuche a todo el sector andaluz que está saliendo de forma unánime a pedir la retirada", ha trasladado Crespo, que ha advertido de que el real decreto "no beneficia a nadie" y que supone un "cambio drástico" en el modelo de la PAC que "no puede beneficiar nunca a Andalucía".

En declaraciones a los periodistas después de que Asaja, COAG y UPA hayan anunciado este lunes un periodo indefinido de movilizaciones, la consejera ha demandado "sensibilidad" del ejecutivo y ha recordado que Andalucía "ya advertimos de que el real decreto se traducía en pérdidas en el 60 por ciento" de los productores.

"El sector, el que está haciendo un esfuerzo por llenar los mercados de todo el mundo necesita certidumbre, no incertidumbre", ha trasladado Crespo, quien ha vuelto a pedir "diálogo" y que "se tengan en cuenta" la voz "al unísono diciendo que no es beneficioso".

Al hilo de esto, ha remarcado la "necesidad" de "reconducir" la propuesta "para no crear más problemas de los que no hay necesidad" y ha cuestionado que, como sostiene el ministerio, la nueva PAC "tenga los mismo fondos que la anterior para España"-.

"Siempre hemos dicho que, evidentemente, hay un 10 por ciento menos de fondos pero el ministerio sigue diciendo que son los mismos fondos, así que, no tendría porque perder ningún territorio", ha asegurado para añadir que Andalucía "solo quiere mantener su status quo".

Por último, Crespo ha solicitado "encarecidamente" al Gobierno que "reconsidere" el real decreto "para que en 2022 no se vuelva a producir trasvases que crean desazón en agricultores y ganaderos".