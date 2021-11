Cs pide al Gobierno que "no permita chantajes" y "defienda" a los agricultores de la competencia desleal

EL EJIDO (ALMERÍA), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Adrián Vázquez ha demandado este jueves al Gobierno que "no permita chantajes" y "evite" que el sector agroalimentario "pague las consecuencias" de la "mala diplomacia" en la UE.

"El Gobierno de España tiene miedo de que Marruecos se enfade, sin importarle la competencia desleal que se hace a nuestros productos", ha indicado en declaraciones a los periodistas en la visita a la Sociedad de Transformación Agraria (SAT) Agroiris en El Ejido (Almería).

Vázquez, quien también se ha reunido con las principales organizaciones agrarias de Almería, Asaja, COAG, UPA y con comercializadoras agrupadas en Coexphal, ha calificado de "crucial y necesario" que los profesionales de este colectivo pudieron trasladar las dificultades que llevan "años soportando".

"Requieren de un Gobierno decidido, que no permita chantajes y evite, sobre todo, que la agricultura pague las consecuencias de una mala diplomacia en la Unión Europea", ha señalado para critica que "no defiende a nuestros agricultores almerienses por si se enfada Marruecos".

Vázquez ha lamentado que el agro almeriense "siga soportando la entrada de productos de otros países sin el control necesario y siendo testigos de una competencia desleal que está destrozando la despensa de Europa".

Durante su visita a Agroiris, el eurodiputado naranja ha estado acompañado por la responsable de Relaciones Institucionales de Cs en Andalucía y presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; el parlamentario de la formación liberal, Enrique Moreno; el coordinador de Ciudadanos en Almería, Rafael Burgos, y los miembros del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de El Ejido, Cecilio Vargas y María Herminia Padial.

Así, Vázquez ha puesto también sobre la mesa las nuevas políticas que se avecinan, como la estrategia 'De la Granja a la Mesa' asegurando que "es un futuro paquete legislativo que tiene un fondo destacado, es decir, prioriza la lucha ante el cambio climático que estamos experimentando".

Sin embargo, Vázquez ha advertido de que muchos gobiernos, entre ellos el de España, están intentando "poner límites, eliminar porcentajes de uso de plaguicidas o fertilizantes, abocando a que nuestros agricultores y ganaderos no tengan sostenibilidad económica".

Por eso, ha aclarado que "Cs votó en contra de esta estrategia, cosa que no hizo el PSOE". "Consideramos que hay que ir hacia la sostenibilidad medioambiental, pero no podemos olvidarnos de la viabilidad económica que necesitan los empresarios del sector primario. No se pueden tomar decisiones sin estudios de impacto", ha aseverado.

Vázquez no ha querido marcharse de Almería sin hablar de la Política Agraria Común, de la PAC. "Estamos esperando a conocer los Planes Estratégicos que presentará el ministro Planas en el Parlamento Europeo antes del 31 de diciembre", ha indicado.

No obstante, el eurodiputado de Cs no ha negado "la preocupación" que le genera al grupo liberal en la institución supranacional "las negociaciones de Planas, ya que no ha logrado jamás nada".

"Peor aún, siempre se ha venido con menos dinero.Al sector primario no le podemos pedir más con menos recursos", ha concluido.

Por último, la responsable autonómica de Relaciones Institucionales de Ciudadanos y presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha puesto en valor "la lucha de los productores andaluces y, especialmente, los almerienses".

"Hay que hacer ya un control en las fronteras. La competencia desleal que sufren nuestros agricultores es inasumible, cuando cumplen con todos los criterios y exigencias de la UE", ha señalado.

Para la diputada almeriense, "el contraste entre la preocupación y el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno de Andalucía frente al Gobierno de España es muy notorio".

Así, ha recordado que "desde la Junta se están haciendo todos los esfuerzos correspondientes para evitar que nuestra región pierda 180 millones de euros".

Por último, ha reseñado que los Presupuestos de Andalucía para 2022 contemplan un incremento del 25 por ciento la inversión en Agricultura. "En Almería, de los 242 millones que se destinarán, 128 van para este colectivo", ha culminado Bosquet.