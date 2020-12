Dujo destaca los problemas de precios que han sufrido el viñedo y el sector ganadero en 2020

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, (c) junto al de Castilla y León, Donaciano Dujo (d) y al de Valladolid (i) Juan Ramón Alonso.

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja en Castilla y León, Pedro Barato, ha destacado los problemas que han sufrido el viñedo y el sector ganadero a lo largo de 2020, en el primero de los casos afectado por un descenso de ventas que ha motivado la caída de los precios de la uva y en el segundo porque se ha llegado incluso a vender a pérdidas en una crisis que ha provocado que desaparezcan 500 profesionales en Castilla y León y 250.000 animales en el último año.

Dujo se ha expresado así en una rueda de prensa junto al presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y al responsable de la organización en Valladolid, Juan Ramón Alonso, en la que ha hecho balance de la agricultura y la ganadería en el año que termina.

El presidente de Asaja en Castilla y Léon ha señalado que el año ha estado marcado por unas movilizaciones que impidió continuar la pandemia pero con reivindicaciones que siguen vigentes, la buena cosecha aunque perjudicada en algunos casos por los precios o la negociación de la PAC.

Precisamente entre los sectores que han tenido problemas, Dujo ha destacado el viñedo que, pese al crecimiento que ha experimentado y la calidad que tiene en Castilla y León, se ha visto perjudicado por la pandemia al verse resentida la venta en el canal Horeca y bajado los precios de la uva un "mínimo" de un 20 por ciento, en algunos casos como en la denominación de Rueda "muchísimo más". Así, considera que en este sector no ha sido un buen año y esperan una solución pronto para volver rápidamente a los mercados y a sus precios.

Sin embargo, el sector que considera que "peor lo está pasando" es el sector ganadero, que aunque ha tenido una "buena" primavera y un buen otoño de pastos ha tenido "muy difícil" vender e incluso a veces lo ha hecho a pérdidas o no ha podido hacerlo.

Así, prueba de que tiene una "crisis estructural" es que año tras año bajan los ganaderos y los animales. En concreto, ha cifrado el descenso en este año en 250.000 animales, principalmente en ovino, caprino y porcino, lo que significa 500 ganaderos menos. Dujo ha advertido de que sin ganadería no hay alimentación ni se mantienen el medio ambiente y el medio rural.

En su repaso a este año, el presidente de Asaja en Castilla y León ha apuntado a una cosecha "buena", su calidad y como problemas la venta o los precios, además de que la repercusión que ha tenido en los sectores con más valor añadido por la pandemia y el cierre del canal Horeca.

EL GRANERO DE ESPAÑA

Dujo ha explicado que la producción de cereal se eleva a los diez millones de toneladas de las 25,5 de España, con lo que Castilla y León produce el 40 por ciento.

"Somos el granero de este país", ha señalado el presidente de Asaja, quien ha denunciado que cuando se estaba trabajando y cosechando en verano los intermediarios volvieran a especular con los precios y la organización agraria aconsejó no vender, tras lo que se ha demostrado que tenía razón y "una vez más se ha ridiculizado a almacenistas e intermediarios".

Por otro lado, ha apuntado la bajada de superficie en la patata, hasta las 18.400 hectáreas y ha incidido una vez más en el "ridículo y denunciable" precio de la patata, entre 10 y 15 céntimos al productor pero que luego se multiplica por diez en la venta al consumidor, lo que a su juicio es "robar" mientras se "estrangula y defrauda" al cultivador.

En el caso de la remolacha, ha incidido en que la superficie sembrada se ha situado por debajo de la de la patata, con 17.300 hectáreas, dada su falta de rentabilidad, y ha criticado que Azucarera haya incumplido de manera unilateral los acuerdos y haya bajado 6 euros la tonelada. En esta línea, ha advertido de que si se deja de cultivar se ponen en peligro fábricas, empleo y sector servicios.

Por lo que se refiere al girasol, la producción ha sido buena y los precios también, pero ahora y no cuando se cosechó, ha explicado Donaciano Dujo.

El presidente de Asaja, quien ha recordado que también se han tenido problemas medioambientales, con la caza y animales como el lobo y el jabalí, también ha señalado cómo se afronta el año 2021.

En primer lugar, ha señalado que se inicia el Plan Hidrológico y ha expresado el rechazo de Asaja a las propuestas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) porque no permite ampliar el regadío, que en Castilla y León es del 15 por ciento frente a una media del 23, pero además porque se quieren reducir las hectáreas, pero además en el riego de sondeo se quieren reducir las concedidas y además se quiere "poner precio" al agua.

POCOS FONDOS

Por otro lado, Dujo ha criticado que el proyecto de presupuestos de la Comunidad tenga 152 millones menos dedicados a la agricultura y la ganadería que los de 2019 y además no lleve nada para los sectores que necesitan una recuperación por la crisis.

El presidente de Asaja ha lamentado que con todas estas situaciones cada vez sean menos en el campo, ya no se llegue a 40.000, con 20.000 trabajadores por cuenta ajena, se registra un descenso del número de PAC, y las incorporaciones de jóvenes que se mantienen en los 5000. Por ello, ha pedido un "cambio total" en cuanto a presupuestos, medidas y en cuanto a la defensa del sector.

Dujo ha reiterado la vigencia de las reivindicaciones del campo y ha criticado que el Gobierno diga que "esclavizan" a trabajadores, que se censure el consumo de azúcar o se pretenda dar más protección al lobo, con políticas que considera de "campaña" y para la "galería", con lo que "no se come". Por ello, ha advertido al PSOE de Castilla y León de que, con estas "mimbres", luego "no se queje" de que el medio rural le de la espalda.

Por su parte, en la rueda de prensa Pedro Barato también se ha referido a la PAC, que ha criticado por pedir hacer "más cosas por menos dinero" y con muchas más limitaciones y ha incidido en que a lo largo del año quedan por definir cuestiones como la relevancia de los ecoesquemas y ha defendido que los fondos no vayan "a quien se lo merece, sino a quien legítimamente le corresponde, que son los profesionales" y, en el caso de Castilla y León, ha reclamado que llegue "como mínimo" lo que viene recibiendo.

Además, ha apuntado que lo que no se puede hacer con políticas económicas como la PAC es hacer políticas sociales, para lo que hay otras formas.

Barato también ha incidido en la plena vigencia de las reclamaciones que se hacían en el marco de las movilizaciones y ha recordado reivindicaciones como dejar que la agricultura siga siendo "moneda de cambio" de todas las cuestiones que tengan que ver con la política, que ha provocado la prohibición de algunas exportaciones o aranceles.