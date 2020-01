Ecologistas piden "concreción" en la lucha contra el cambio climático: "La música suena bien, a ver la letra"

Publicado 04/01/2020 16:51:58 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace, Ecologistas en Acción y SeoBirdLife han coincidido en destacar la importancia ante el hecho de que el presidente en funciones y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, haya centrado buena parte de su discurso de investidura en el Congreso en la lucha contra el cambio climático, aunque han mostrado su cautela al respecto al reclamar más concreción.

En declaraciones a Europa Press, el director de campañas de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha calificado de "importante" el hecho de que "una buena parte del discurso haya sido la transición ecológica y el cambio climático aunque no ha dicho nada que no se supiera", por lo que ha pedido "concretar y conocer el grado de ambición que va a tener la ley". "La música suena bien pero hay que ver la letra", ha apostillado.

"La transición ecológica necesita una inversión similar a la educación y la sanidad. Lo que se invierte es calderilla comparado con otras partidas. Para que las políticas sean creíbles, tiene que haber presupuestos creíbles", ha enfatizado.

Sobre el discurso de Sánchez, ha destacado la puesta en marcha del Instituto de Transición Justa "algo positivo para que no se abandonen las comarcas mineras"; el impulso de la movilidad sostenible, el pacto para reducir las emisiones de CO2, la gestión del agua o la 'fiscalidad verde'.

"Hacer hincapié en la importancia de la contaminación y el tráfico, aspectos que no se pueden cuestionar, es algo a destacar", ha añadido en alusión a las palabras de Sánchez sobre la contaminación y el cambio climático que, como ha asegurado el candidato socialista, "no hace distinción entre la derecha y la izquierda". "Ni siquiera distingue entre los que creen y no creen en sus efectos", ha asegurado.

Por todo ello, Rodríguez ha insistido en que "el tiempo apremia y no hay que esperar a los cambios" por lo que ha reclamado "medidas audaces" al insistir en que "no hay término medio".

DEL DISCURSO AL PAPEL

Desde Ecologistas en Acción, su responsable de Clima y Energía, también ha afirmado a Europa Press que el discurso de Sánchez está en "la buena dirección" aunque ha pedido "no decirlo solo en los discursos sino que se haga también en papel".

Además, ha recordado que la puesta en marcha del Plan Integrado de Energía y Clima es un compromiso de la UE y que el compromiso fijado para 2050 de que toda la electricidad sea de origen 100% renovable "es bastante tardío" ya que, en su opinión, se puede alcanzar en el año 2030.

Por su parte, la directora ejecutiva de SeoBirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado a Europa Press que "el liderazgo del siglo XXI no puede negarse al cambio climático", al tiempo que ha recordado que "no es la primera vez que entre las prioridades de Sánchez se habla de transición ecológica", aunque ha saludado "gratamente" que se hable de la misma.

En este punto, ha hecho referencia a la gestión del agua y al papel de la biodiversidad. En el primer punto, ha reiterado que "el agua es un derecho" y ha apelado "a la buena gestión de este recurso". "El problema es el saqueo del agua, no solo la sequía", ha apostillado mientras que sobre biodiversidad ha recordado que es la que "brinda todos los recursos" ya que "la transición ecológica es solo la primera piedra".