Eli Pinedo: "La Naturaleza nos ha dicho: 'Mando yo'"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ex jugadora de balonmano Eli Pinedo, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, afirmó que la Naturaleza ha mandado un mensaje de 'superioridad' a la población mundial con la actual crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, y advirtió de que se debe proteger el planeta contra el cambio climático.

"Lo que hemos vivido ha sido un aprendizaje. Con muy poquito se puede vivir bien, no necesitamos ni excesos, ni caprichos, ni cosas materiales. Lo importante es la salud y los nuestros. Yo me quedo con que el mundo nos ha dado un aviso. La naturaleza nos ha dicho bien fuerte: 'Mandamos nosotros. Y las personas os tenéis que adaptar a nosotros, no al contrario'. Ha sido una lección de que debemos cuidar este mundo, que solo tenemos uno", dijo en una entrevista para el Comité Olímpico Español (COE).

La extremo izquierdo de la selección española, que colgó su dorsal 17 hace ya 4 años, se encuentra confinada su familia en Amurrio, con la que acaba de celebrar su cumpleaños. "No sé ni cuándo fue la última vez que pude pasar un cumpleaños con mi familia. Y para mí fue un regalo celebrarlo con mi hermana gemela. Es curioso que este momento tan duro traiga también cosas buenas", comentó.

A su juicio, los deportistas están acostumbrados a adaptarse a todo., y celebró haberse llevado unas zapatillas en una maleta para solo un fin de semana con ropa de invierno. "He pasado por todas las fases. He tenido días muy buenos, días de no me aguanto ni yo, días de llorar, de reír. Tengo abrazos y cariño. ¿Qué más puedo pedir? De hecho, en Madrid vivo sola. Así que estoy muy bien la verdad", subrayó.

Durante la cuarentena se ha marcado rutinas de entrenamiento y ahora aprovecha para salir a correr. "Es muy importante saber adaptarse a las situaciones. Es un gen de los deportistas. Y el que más rápido lo consigue más feliz es. He oído de gente que no puede dormir, que le costaba seguir una rutina. Pero a mi eso no me ha pasado", celebró.

Además, ha seguido teletrabajando para el área de Patrocinios del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Fundación Sanitas, que apoya al COE, Real Madrid y RFEF, entre otros organismos. "Las campañas que hemos podido continuar con ellas, lo hemos hecho, y las que no, las hemos pospuesto", dijo.

Comentarista en televisión de los partidos de las 'Guerreras', Pinedo confesó que cuando dejó el balonmano "fue muy duro" porque lo ama. "Lo voy a echar de menos toda mi vida, porque me encantaba competir y todavía veo un partido y me encantaría saltar a la pista. Mi padre siempre me dijo: 'El talento te hace destacar y el corazón te hace transcender'. Por encima de las medallas o títulos siempre nos vamos a quedar con las personas que nos han acompañado", señaló.

Poco antes del confinamiento, Pinedo, que confía en que se supere esta crisis para poder abrazar a la gente más cercana, cumplió con un gran reto: acabar un maratón. "El maratón de Sevilla. Me lo propuso Banco Santander y ahí que me metí. Estuve 4 meses preparándome y al final lo conseguí. Fue realmente emocionante cuando crucé la meta, donde me esperaba Alejandro Blanco, como siempre. Y después de eso, no me pongo límites. Lo que venga, si me motiva, lo haré. Me gusta que la vida me sorprenda", destacó.