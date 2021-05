Estudio sitúa a la Universidad Loyola en los primeros puestos en publicaciones científicas sobre desarrollo sostenible

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo publicado recientemente en la revista Sustainability ha realizado un estudio bibliométrico que ha analizado la información científica recogida la base de datos Clarivate Analytics y Web of Science (WoS) de todos los estudios sobre desarrollo sostenible que se han realizado entre 2014 y 2020. Los resultados del estudio sitúan a la Universidad Loyola en el primer puesto junto con la Universidad de Granada en número de artículos publicados y con autores más activos y citados en este ámbito.

Algunos de los científicos que han contribuido a situar a la Universidad Loyola en los primeros puestos en estudios sobre sostenibilidad han sido Pilar Tirado, Mercedes Ruiz y Araceli de los Ríos, investigadoras del grupo de investigación Social Matters, con una amplia trayectoria investigadora y de contribuciones a los campos de la economía social, la gestión de las Administraciones Públicas, la Innovación Social y la Responsabilidad Social de la Empresa, se indica en nota de prensa.

El estudio titulado 'Sustainability Reporting in the Public Realm_Trends and Patterns in Knowledge Development' supone un instrumento para comprender la evolución de la literatura, detectar tendencias y sugerir futuras líneas de investigación en este ámbito, por lo que es un "valioso" manual para que los investigadores desarrollen sus estudios en la línea del estado actual en el que se encuentra el panorama científico en el ámbito del desarrollo sostenible y su evolución en las instituciones públicas y sin ánimo de lucro.

Durante el periodo estudiado, 44 revistas publicaron, al menos, uno de los 79 artículos científicos de la muestra analizada, que fueron el resultado de la contribución de 172 autores. La mayoría de las aportaciones dentro de los estudios de la muestra procedían de España e Italia (37,97%), cuyos investigadores ya eran reconocidos por su interés en la información no financiera, motivados por la legislación sobre transparencia promulgada en ambos países.

En el contexto de la creciente demanda de un comportamiento empresarial responsable, en lo que respecta a una mayor responsabilidad y transparencia hacia las partes interesadas, el concepto de sostenibilidad se ha convertido en un tema de interés para los responsables políticos, las empresas mundiales, la sociedad e investigadores. Surgió para mejorar las conexiones saludables entre el crecimiento económico y las cuestiones medioambientales y sociales y desde entonces, se ha sensibilizado a la opinión pública y se han realizado diversos esfuerzos de sostenibilidad a nivel estratégico y macro de las instituciones y las sociedades.

La última iniciativa para fomentar la sostenibilidad socioambiental fue la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un acuerdo mundial para introducir un conjunto de estrategias comunes para alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Conscientes del reto y la responsabilidad que la incorporación de la Agenda 2030 supone, la Universidad Loyola, a través de la Comisión de Desarrollo, formuló en 2019 una propuesta para la incorporación de la agenda 2030 en la universidad, lo que implica abordarlo de forma transversal en las políticas universitarias, así como integrar la Agenda en los distintos ámbitos de acción de la universidad: la formación, la investigación y la extensión universitaria.