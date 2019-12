Urbanismo estudia un "reequilibrio" de la concesión de la Puerta de la Carne que compense las incidencias

Publicado 13/12/2019 11:44:33 CET

Se trata de una petición de la UTE adjudicataria ante las "circunstancias" afrontadas y "no imputables" a la misma

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla estudia actualmente la viabilidad jurídica y económica de un "reequilibrio" solicitado por la entidad adjudicataria de la concesión administrativa correspondiente a la rehabilitación del antiguo mercado de la Puerta de la Carne y su explotación como nuevo espacio de ocio, gastronomía y cultura, respecto a los términos de tal contrato, como compensación a las "circunstancias" afrontadas.

Durante la Comisión de Control y Fiscalización celebrada este viernes por el Ayuntamiento hispalense, la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, se ha interesado por la situación de este proyecto adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por Inversport 2010, para la recuperación y adaptación de este recinto racionalista construido entre 1927 y 1929 según el diseño de los arquitectos Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán, y en desuso desde 1999.

La actuación proyectada por la UTE estaba valorada inicialmente en unos 7,5 millones de euros, para restaurar por completo el recinto y conformar un nuevo espacio con 24 puestos de hostelería en la planta baja, usos comerciales y de restauración en la primera planta, un mirador en las cubiertas y un sótano dedicado a actividades culturales, toda vez que la UTE gozaría de la explotación comercial del recinto.

LOS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS

No obstante, después de que a mediados de marzo de 2017 arrancasen las excavaciones arqueológicas de carácter preventivo y fuesen desenterrados restos del antiguo matadero municipal, encargado en 1489 por los Reyes Católicos y demolido en 1914, el Ayuntamiento, merced a las directrices de la Consejería de Cultura, pedía a la UTE una modificación del proyecto original para "integrar" en el mismo los restos rescatados, según un documento municipal recogido por Europa Press.

En marzo de este año, el Ayuntamiento solicitaba a la UTE otra reforma del proyecto, bajo la premisa de que los nuevos estudios geotécnicos realizados en 2018 habrían revelado que la cota del nivel freático está "por encima de la profundidad estimada" en un principio, encontrándose dicho nivel en unos 4,10 metros de profundidad en lugar de entre 7,10 y ocho metros bajo rasante como inicialmente se preveía.

Tal extremo incide en el sótano que incluye el proyecto, pieza a su vez estratégica para la actuación porque dicho espacio está destinado a acoger diferentes equipamientos e instalaciones del futuro recinto, dada la imposibilidad de ubicar tales elementos en la cubierta del edificio al gozar el mismo de protección.

La UTE promotora del proyecto, de su lado, señalaba en abril que ya estaba "terminando" el nuevo proyecto técnico, que groso modo incorpora novedades respecto al sótano, al incluir la construcción del mismo unas pantallas de hormigón armado que conformen un único recinto estanco al objeto de salvar la incidencia relacionada con el nivel freático, y la musealización de los vestigios arqueológicos en el primer nivel del sótano.

DIEZ MILLONES DE EUROS

Mientras tales modificaciones del proyecto inicial de la UTE han elevado el coste calculado de las obras hasta aproximadamente diez millones de euros, Susana Serrano ha avisado de que las "variaciones" promovidas sobre el proyecto original han "modificado sustancialmente" el mismo, "cuadruplicando la edificabilidad", abarcando una plaza pública contigua al edificio e implicando la tala de once melias, lo que se ha traducido en protestas vecinales.

Por eso, Susana Serrano pedía conocer "en qué estado se encuentra actualmente la tramitación del proyecto", el posicionamiento del Gobierno local y si al surgir "aspectos técnicos que no se conocían en el momento de la redacción del pliego", se plantea "realizar un nuevo proceso de licitación" del proyecto que incluya "un proceso de participación ciudadana" y la protección del arbolado.

Antonio Muñoz, en ese sentido, ha explicado que el proyecto ha afrontado "imprevistos y circunstancias" como los vestigios arqueológicos localizados en el subsuelo y el descubrimiento de la "capa freática" en una cota "no esperada", aspectos "no imputables" a la UTE adjudicataria y que motivan "el reformado" del diseño inicial de la actuación y un consiguiente "retraso". En paralelo, ha precisado que el aumento de edificabilidad deriva precisamente de la adaptación de las pantallas de hormigón armado planeadas para el sótano a la realidad de la "capa freática", toda vez que la plaza pública no figura en la concesión, según ha dicho.

PETICIÓN PARA "REEQUILIBRAR" LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

Admitiendo la "contestación ciudadana" a la tala de las once melias como consecuencia de la reforma del sótano proyectado, Muñoz ha explicado que la UTE adjudicataria de la concesión destinada a remozar el edificio y explotarlo como espacio de gastronomía, ocio y cultura ha presentado ya el nuevo reformado del proyecto de obras, que aún "no tiene el visto bueno" de la Gerencia de Urbanismo. Pero sobre todo, ha revelado que merced al pliego de condiciones que regulaba la adjudicación de esta concesión, la UTE ha solicitado un "reequilibrio" de la misma que compense las "circunstancias" afrontadas y "no imputables" a la entidad.

Tal extremo, que la Gerencia de Urbanismo está "estudiando jurídica y económicamente", se puede traducir en aspectos como una ampliación del plazo de explotación del recinto, una reducción del canon a pagar por el aprovechamiento del mismo o la posibilidad de disfrutar de tarifas superiores a las inicialmente previstas, por ejemplo. "Los reequilibrios en las concesiones administrativas son harto complicadas y se miran con lupa", ha dicho asegurando que antes de que acabe el año o a comienzos del siguiente estará listo el "informe" que prepara la Gerencia de Urbanismo, al objeto de resolver si aceptar o no la petición de la UTE.

Antes de pensar en licitar de nuevo la concesión administrativa, según Muñoz, la idea es "agotar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo" con relación a la citada solicitud de "reequilibrio", postura que no ha compartido Susana Serrano.