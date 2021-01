Los geógrafos Neil Adger, Ian Burton y Karen O'Brien, Premios Fundación BBVA en Cambio Climático

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los geógrafos Neil Adger (Ballymena, Irlanda del Norte, Reino Unido, 1964), Ian Burton (Derby, Reino Unido, 1935) y Karen O'Brien (Aquisgrán, Alemania, 1963), han sido galardonados con el XIII Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en su categoría de Cambio Climático.

Los tres han sido reconocidos "por cambiar el paradigma de la actuación frente al cambio climático, previamente limitada a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, al incorporar el concepto de adaptación a los impactos inevitables".

Si en ediciones anteriores el Premio Fronteras del Conocimiento había reconocido contribuciones a la ciencia del cambio climático desde la modelización, la Física o la Economía, este año el galardón reconoce la aportación de las Ciencias Sociales. En concreto, el jurado ha premiado a tres investigadores que han liderado el estudio de "cómo las condiciones sociales y la culturales determinan nuestra vulnerabilidad al cambio climático y nuestra capacidad de adaptación", según ha destacado el jurado.

A lo largo de las últimas décadas, la evidencia científica ha demostrado que el cambio climático avanza a un ritmo más rápido de lo esperado. Ese conocimiento ha permitido diseñar escenarios futuros que ayudan a prever el efecto del cambio climático en diferentes regiones del planeta, y cómo puede impactar sobre sus poblaciones.

El geógrafo Ian Burton (Derby, Reino Unido, 1935), profesor emérito de la Universidad de Toronto, llegó al desafío del cambio climático desde la investigación sobre desastres naturales, y fue pionero a la hora de promover el concepto de 'adaptación' para hacer frente a los efectos del cambio climático que, a la luz de las previsiones, son ya inevitables.

Burton impulsó así, desde las primeras reuniones internacionales sobre el clima, una nueva área de investigación para definir las mejores estrategias de adaptación en infraestructuras, urbanismo, agricultura y arquitectura, entre otros ámbitos, y que deben ir en paralelo a los esfuerzos para mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

A mediados de los noventa, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ya incluyó la adaptación como ámbito de estudio de uno de sus Grupos de Trabajo. Tanto Burton como Adger y O'Brien han ejercido, a lo largo de su carrera, un papel de liderazgo en el trabajo de este Grupo. Posteriormente, en 2013, la Comisión Europea desarrolló la Estrategia de adaptación al cambio climático que los países integrantes de la UE, entre ellos España, han traspuesto a nivel nacional.

Adger, Burton, y O'Brien "enfatizan la importancia de la interacción entre el cambio ambiental y la globalización", así como la necesidad de "incorporar la dimensión cultural y, centralmente los valores" a los esfuerzos de adaptación a los impactos del cambio climático que ya no se pueden detener. La investigación de los galardonados, que han colaborado en numerosas ocasiones, ha sido instrumental a la hora de trasladar el conocimiento a la toma de decisiones, incorporando el ángulo de análisis propio de las ciencias sociales.

MIGRACIONES POR IMPACTOS CLIMÁTICOS

Por su parte, Neil Adger (Ballymena, Irlanda del Norte, Reino Unido, 1964), que reconoce el papel inspirador de Burton, ha concentrado su investigación en uno de los principales efectos sociales del cambio climático: las migraciones.

Así, gran parte del trabajo de Adger, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Exeter (Reino Unido), incluye toma de datos sobre el terreno, con la realización de encuestas y entrevistas a población local en países como Vietnam y Bangladesh. Sus conclusiones muestran que el grado de vulnerabilidad de una población al cambio climático depende muy directamente de medidas sociales y políticas, no únicamente del clima en sí.

También Karen O'Brien (Aquisgrán, Alemania, 1963), catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Oslo, investiga el impacto en poblaciones vulnerables que, según su trabajo, están sometidas a una doble exposición: al cambio climático y a la globalización. La investigación de O'Brien se refiere además al concepto de adaptación introducido por Burton desde una perspectiva psicosocial y cultural.

Los tres galardonados coinciden en que la investigación y las acciones dirigidas tanto a la adaptación como a la mitigación revisten la mayor gravedad y exigen respuestas urgentes basadas en el mejor conocimiento. "No debemos subestimar la importancia y la urgencia del cambio climático", señala Burton. En su opinión, "no estamos haciendo lo bastante ni en mitigación, ni en una adaptación que sea sostenible, es decir, que no revierta en un mayor impacto".

Aun así, Burton se declara, "con cautela", esperanzado: "El actual movimiento de protesta juvenil refleja una creciente concienciación de la sociedad hacia las poblaciones que están sufriendo incendios, tormentas extremas y sequía en otras zonas del mundo". "Pero además, es importante señalar que el sector privado, que durante mucho tiempo ha evitado expresar preocupación sobre el cambio climático, ahora está empezando a cambiar su visión, y me refiero en particular a los grandes inversores que se están dando cuenta de que deben empezar a invertir más en energías renovables", indica.

PRIMERA DE LAS OCHO CATEGORÍAS EN CONOCERSE

El jurado de esta categoría ha estado presidido por Bjorn Stevens, director del Instituto Max Planck de Meteorología (Hamburgo, Alemania), y ha contado como secretario con Carlos Duarte, director de la Cátedra Tarek Ahmed Juffali en Ecología del Mar Rojo en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (Thuwal, Arabia Saudí).

La categoría de Cambio Climático es la primera que se ha dado a conocer de esta XIII edición de los Premios, que concede anualmente la Fundación BBVA. El resto de categorías (con una dotación económica de 400.000 euros cada una de sus ocho categorías) se darán a conocer a lo largo de este año.

El apartado de 'Biología y Biomedicina' se dará a conocer el 27 de enero; 'Ecología y Biología de la Conservación' el 3 de febrero; 'Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)' el 10 de febrero; 'Ciencias Básicas' el 24 de febrero; 'Economía, Finanzas y Gestión de Empresas' el 4 de marzo; 'Música y Ópera' el 10 de marzo; y 'Humanidades y Ciencias Sociales' el 17 de marzo.