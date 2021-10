Hugo Morán y Segoléne Royal discrepan sobre el coste a asumir por los ciudadanos en la Transición Ecológica

Morán avisa de que la descarbonización "no es gratis" y hay que pagarla, mientras que Royal avisa del riesgo de impuestos inasumibles

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la exministra de Transición Ecológica de Francia, Segolène Royal, han discrepado este jueves sobre el coste a asumir por los ciudadanos en la transición ecológica para atajar el cambio climático.

En las Jornadas de Sostenibilidad 2021 organizadas por Red Eléctrica de España, el secretario de Estado ha afirmado este jueves que la transición ecológica "no es gratis" y por ello "hay que tomar conciencia de que hay que asumir esos costes" por los daños ambientales que no se han abordado hasta ahora y que "hay que empezar a pagar". Mientras, la exministra francesa le ha advertido de los riesgos de que los ciudadanos no puedan asumir el importe que se imponga en forma de impuestos ambientales, de modo que en su opinión, hay que tener "mucho cuidado".

En su intervención en la mesa redonda 'Prosperidad en verde, el único camino', Morán ha manifestado que no habrá transición ecológica sin transición cultural y ha pedido "repensar" la vida en todos los ámbitos como trabajadores, consumidores, como sociedad en su conjunto y no solo poner el foco en lo que deben hacer las administraciones y empresas para conseguir alcanzar el objetivo marcado en materia de descarbonización.

"Las administraciones son un actor imprescindible, igual que las empresas, fundamentales en el proceso, pero si no conseguimos que el conjunto de la sociedad integre ese cambio, o el cambio no será posible o tendrá unos costes inalanzables", ha valorado.

De ese modo, ha lamentado que a pesar de los mensajes sobre la necesidad de incrementar la ambición climática e ir más deprisa --un mensaje que "comparte la sociedad"-- cuando se baja a "lo local" hya una serie de mensajes contrarios, como por ejemplo los de los 'chalecos amarillos' en Francia o la oposición de las cuencas mineras en España por el impacto social que supone esta transformación.

Por lo tanto, ha advertido de que toda la construcción normativa tiene que tener detrás un "respaldo social muy amplio, porque si no, los objetivos no se van a alcanzar" y, por ello, ha justificado la necesidad de ese cambio cultural.

Para el secretario de Estado, los ciudadanos han de interiorizar que el precio "ficticio" de la energía que se ha pagado hasta la actualiad no se corresponde con los costes reales y por ello hay que "tomar decisiones". Así, advierte de que la crisis climática que va a costar a la humanidad trillones en inversión es un "pago aplazado" de los costes e la energía que no se han cubierto hasta el momento.

"Los costes del recibo de la luz que tenemos que pagara ahora, en diferido, suponen pagar ahora lo que no hemos pagado antes. Ha habido cambios generacionales. Si estamos pagando ahora los costes en que incurrieron generaciones pasadas, ¿estamos dispuestos a trasladar a las generaciones futuras los costes que nosotros no estasmos internalizando?", se ha cuestionado.

Por ello, Morán ha avisado de que "cualquier moratoria en el desarrollo de las renovables se traduce en una mayor dependencia de las energías fósiles". No obstante, ha reconocido que si es cierto que estas discrepancias respecto al ritmo de despliegue de las renovables se produce en un escenario de costes inasumibles para buena parte de la población, la transición será "más complicada y habrá problemas sociales", por lo que ha abogado por establecer necesariamente medidas de "acompañamiento" a la población más vulnerable.

NO A LA ECOLOGÍA PUNITIVA

Sin embargo, a continuación la exministra francesa ha intervenido para advertir al secretario de Estado de la necesidad de tener "mucho cuidado con los impuestos contra el carbono".

"No podemos diseñar una política económica que vaya contra la población y las actividades económicas. Eso no se puede hacer", ha alertado Royal que denuncia que eso es "ecología punitiva" que "no se puede aceptar"

En su análisis, si a la gente se le pide que pague impuestos para tener menos emisiones y ser más limpios, la gente dice que sí puede pero que no se lo puede permitir y por tanto no entiende que tenga que pagar estas tasas.

Si bien ha reconocido que los países europeos no tienen entre sí los mismos modelos económicos "ni los mismos interesese energéticos" es preciso construir un "interés común" a pesar de que no se pueda aspirar a tener todos la misma velocidad de descarbonización.

"Sí podemos tener una misma visión y por eso creo que las renovables son las energías de la reconciliación, porque nos llevarán a la independencia energética", ha añadido la representante gala, que ha apuntado que el primer paso es el ahorro energético y la eficiencia en los edificios.

En todo caso, ha insistido en la necesidad de que Europa decida "qué clase de política fiscal" puede crear para alentar la eficiencia energética y, en definitiva cómo construir una política energética limpia y sólida en Europa, pero sin generar problemas sociales.

Asimismo, ha urgido a Europa a asegurar la transición pero con una regulación normativa no cambiante porque "la permanencia de las reglas fiscales y socciales son muy importantes para que las empresas inviertan". "Como líderes globales tenemos que replantearnos el modelo", ha apostillado.

Por otro lado, con motivo de la inmienente XXVI Cumbre del Clima que se celebrará a principios de noviembre en Glasgow (Reino Unido) Royal ha citado a Greta Thunberg y a la Reina Isabel II de Inglaterra cuando han manifestado que se necesita algo más que discursos contra el cambio climático.

Así, la que fuera ministra francesa de Transición Ecológica cuando se alcanzó el Acuerdo de París en 2015 ha dicho que "no hay más que hacer" que cumplir la "hoja de ruta" que marca este acuerdo global y que no fue "nada fácil" de lograr. "Hubo un acuerdo global. Todo el mundo asumió su responsabilidad", ha rememorado al tiempo que confía en que en Glasgow "ese espíritu" se mantenga para lograr aplicar París.

No obstante, ha expresado su crítica a la organización de las Cumbres del Clima. "Tenemos que cambiar su configuración. No solo puede ser discursos de jefes de Estado y reuniones diplomáticas", ha defendido porque la Transición Energética "no es una carga sino una oportunidad" para la que se requiere ser creativos para imaginar nuevos hábitos y modelos de consumo. "Después de la COVID necesitamos esperanza y la lucha climática es la nueva esperanza", ha concluido.