Juanma Moreno ofrece “todo el apoyo” al Gobierno para lograr que la suspensión de aranceles sea definitiva

GRANADA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este sábado una "magnífica noticia" la decisión acordada entre la Unión Europea y el nuevo Gobierno de Estados Unidos de suspender de forma temporal los aranceles que afectan al aceite de oliva o la aceituna de mesa, entre otros productos agroalimentarios, pero ha subrayado que ese acuerdo de suspensión temporal "debe ser sólo el primer paso".

"El paso siguiente es lograr que esa suspensión sea definitiva y que el campo andaluz no se vea castigado", ha enfatizado. Para ello, Moreno ha ofrecido "todo el apoyo" al Gobierno de España "para que la diplomacia española trabaje y logre ese objetivo". "Tenemos que seguir apostando por los sectores que están demostrando fortaleza y capacidad, como nuestro sector alimentario", ha dicho.

El líder popular ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la clausura del XV Congreso del PP de Granada, que ha elegido a Francisco Rodríguez como presidente provincial. Allí ha señalado al "diálogo" como la "seña de identidad" de su gobierno, junto a la "estabilidad, la moderación y el cumplimiento de la palabra dada y de nuestros compromisos electorales".

Como ejemplo, ha citado algunos de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales, como el 'Plan Andalucía en Marcha', que gracias a los 3.450 millones de fondos "ha conseguido salvar a muchísimas pequeñas empresas". En este punto, ha anunciado que "en pocos días" el gobierno andaluz cerrará otro acuerdo más para poner en marcha un segundo plan destinado a los sectores económicos más afectados por la pandemia.

Además, ha subrayado que este segundo plan "será el más ambicioso de todas las comunidades autónomas", ya que "ninguna otra va a poner tantos recursos y medios dentro de sus posibilidades para conseguir que sectores como el pequeño comercio o la hostelería tengan auxilio por parte de sus gobiernos" regionales.

No obstante, ha considerado que el Gobierno de España debe "acompañar" las medidas que se están poniendo en marcha por parte de la Junta de Andalucía con decisiones en materia fiscal y económica. Así, ha reclamado que "mientras haya negocios que tengan que cerrar por decreto, no deberían pagar determinados impuestos que dependen del Gobierno de la nación". Igualmente, ha pedido un plan de ayudas directas para los sectores más castigados por la pandemia.

Moreno ha exigido también "un trato justo" para Andalucía en el reparto de los fondos covid, de los fondos 'Next Generation', o en el sistema de financiación autonómica; y ha avisado de que Andalucía "no va a pasar por que nos pisoteen la autonomía fiscal porque algunos quieran que subamos los impuestos".

"Andalucía no puede ser discriminada por tener un presidente del PP; las siglas del partido no pueden estar por encima de los intereses generales de los ciudadanos, como los intereses del Estado no puede supeditarse o los de otros territorios", ha argumentado.

Junto a ello, ha defendido que Andalucía "tiene un gobierno eficiente y cumplidor" que "está impulsando una verdadera transformación" de la comunidad "en todos los ámbitos". Así, ha recordado algunas de las decisiones adoptadas por el gobierno de la Junta, como la simplificación de trámites, la mejora de los servicios públicos o la bajada de impuestos. "Ahora hay un 90 por ciento más de donaciones porque ya no existe el impuesto de Sucesiones y Donaciones y hemos normalizado una situación que antes era un infierno fiscal", ha apuntado.