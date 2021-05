Junta esgrime 706 proyectos de renovables para el cambio energético y oposición llama "antisistema" por ignorar la ley

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido este jueves la elección por el Gobierno andaluz de un Comisionado para el Cambio Climático como "un acierto en el mensaje de que Andalucía lidera las políticas ambientales", mientras que ha esgrimido iniciativas de gobierno como los 706 proyectos de energías renovables en tramitación, con una inversión prevista de 17.000 millones de euros, así como las 400 actuaciones de climatización en centros escolares por valor de 140 millones.

La oposición ha puesto el foco en los incumplimientos derivados de Ley 8/2018 de medidas contra el cambio climático, que ha llevado al diputado de Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, a afirmar que "parecen ustedes antisistema porque no cumplen la ley", planteamiento que ha compartido el PSOE, cuyo parlamentario, Paco Conejo, ha puesto de manifiesto que "el ritmo de cumplimiento de la ley no es el adecuado".

En una comparecencia parlamentaria en comisión para rendir cuentas de la labor del Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético, Miguel Muñoz, Bendodo ha argumentado que "no hace falta de ser de izquierdas para defender el medio ambiente" tras apelar a que la Ley 8/2018 fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en la pasada legislatura con objeto de "desarrollar la Agenda 2030, los Acuerdos de París, las directivas de la UE para lograr una economía hipocarbónica".

El consejero de la Presidencia ha relatado el trabajo del Gobierno andaluz en la ejecución de la ley, que ha situado en iniciativas como el Plan Andaluz de Acción por el Clima, o el impulso de la implantación de proyectos de generación de energías renovables como los dos proyectos de energía fotovoltaica en Cádiz y Sevilla, declarados de interés eestratégico por el Gobierno andaluz y que comportan una inversión conjunta de 261 millones y 1.200 empleos generados.

El consejero ha puesto de manifiesto la iniciativa del Gobierno andaluz con el refuerzo de las contrataciones para agilizar los procedimientos administrativos, que ha cifrado en 1.700 contrataciones para agilizar los proyectos, y ha indicado que "parte van a estas iniciativas".

Bendodo ha sostenido que "compaginar intereses es posible" y ha subrayado que el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas para la recepción de 140.000 millones de fondos europeos "se habla de la economía verde y se apuesta por la inversión privada".

El parlamentario socialista Paco Conejo ha defendido que "la lucha contra el cambio climático fue una de las prioridades del anterior Gobierno", aspiración que ha concretado en la aprobación de la Ley 8/2018, mientras que ha recordado que "tocaba en esta legislatura cumplirla" para concluir que "el ritmo de cumplimiento no es el adecuado y a usted le gusta el marketing y el autobombo en vez de la rigurosidad", por lo que ha instado al Gobierno andaluz a "no caer en el uso mediático" de la lucha contra el cambio climático, a que "nos lo tomemos en serio", así como a "poner presupuestos, los recursos económicos y humanos suficientes".

Conejo ha sostenido que "si cada Administración hace la guerra por su cuenta no vamos a ser útiles", de ahí que haya instado al Gobierno andaluz a "contar con los ayuntamientos y diputaciones y ser leales con el Gobierno y la UE".

El diputado de Cs, Juan de Dios Sánchez, quien ha defendido que su partido está comprometido con el cambio climático porque "lo hicimos en la pasada legislatura y ahora que estamos en el Gobierno", ha dicho ponerle "tarea a este Gobierno", aspiración que ha cifrado en que "no dejen de lado el impulso del desarrollo del hidrógeno verde", que ha definido como "una pieza clave que está generando una nueva industria", de ahí que haya instado a "ponernos las pilas e impulsar el hidrógeno verde desde la Agencia Andaluza de la Energía".

Sánchez ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz, que ha concretado en iniciativas como "la medición completa de la huella de carbono, el Plan de Acción por el Clima, el plan de residuos, el proyecto de Ley Economía Circular, o la Estrategia Calidad del Aire". "Todo esto son hechos que está haciendo la Junta de Andalucía", ha afirmado el diputado de Cs.

ADELANTE ANDALUCÍA: "ESTÁN INCUMPLIENDO LA LEY"

El parlamentario de Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, ha trazado una intervención para poner de manifiesto que "están incumpliendo la ley", tesis que ha desarrollado para preguntar seguidamente "dónde está la Oficina Andaluz del Cambio Climático; el Plan Andaluz de Acción contra el Clima; el Registro Público de Huella Hídrica; los proyectos de Compensación de Emisiones; el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas; o los Municipios de Baja Emisión de Carbono", todos ellos aspectos contemplados en la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático.

"Ustedes no creen en esto", ha afirmado el diputado de Adelante Andalucía, quien ha considerado que "se han inventado lo de la revolución verde, pero detrás no hay nada: no hay medidas, ni presupuestos", mientras que ha lanzado una serie de propuestas para trazar una hoja de ruta para el Gobierno andaluz, entre las que ha incluido: "el cierre de vertederos peligrosos; la prohibición de infraestructuras gasísticas bajo la técnica del fracking; la vigilancia y el control del aire; no más licencias a antiguas cementeras para que se reciclen como incineradores de residuos; y no a las macrogranjas".

Sánchez ha recriminado al Gobierno andaluz que "no saben lo que quieren" al alegar que "tienen las competencias repartidas entre tres consejerías".

Entre los grupos no proponentes de la comparecencia de Bendodo en comisión para hablar del comisionado andaluz para el Cambio Climático, la diputada de Vox, Ángela Mulas, ha reclamado que "aunque nadie niega" el cambio climático, sí ha exigido que "sea la comunidad científica la que aclare que lo ha causado la mano del hombre, la causa antropogénica", ha abogado por "un modelo energético neutro", que ha concretado en que "fuera de las ciudades en las casas se instalen paneles solares cuyos excedentes se pueden vender", al tiempo que ha reclamado "un plan energético para la autosuficiencia energética, un plan hidrológico eficiente, y combustibles de bajo emisiones como el hidrógeno".

La diputada del PP, Carmen Céspedes, ha defendido que "la revolución verde está en marcha" al considerar que "Andalucía tiene características climáticas que favorecen la captación de energías renovables", por lo que ha concluido que "energía, economía, empleo y ecología pueden ir perfectamente de la mano".