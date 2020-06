La Junta señala que la exportación agroalimentaria andaluza necesita "acabar con vetos y aranceles" ante crisis

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este viernes que el futuro de la exportación de productos agroalimentarios andaluces "pasa por acabar con vetos y aranceles" y ha subrayado que desde la Junta de Andalucía "vamos a seguir marcando el camino al Gobierno de España para que despliegue una diplomacia activa y colabore, sí o sí, en superar estos obstáculos que tanto perjudican a sectores como el del aceite de oliva".

Crespo ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la webinar 'Todos unidos frente al Covid-19', organizada por Landaluz Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, en la que ha abordado la situación del agroindustria tras la pandemia y sus retos de futuro, según ha informado la Consejería de Agricultura por medio de una nota de prensa.

La consejera de Agricultura ha incidido en la necesidad de que desde la Unión Europea y el Gobierno de España se combatan los aranceles de Estados Unidos y el veto ruso, y les ha emplazado a ponerse manos a la obra para acordar un Brexit "que no sea lesivo" para las exportaciones agroalimentarias.

"Es el momento idóneo en Europa para acabar con los vetos y revisar los acuerdos con terceros países para que no dañen los intereses de los productores comunitarios", ha remarcado, antes de animar a las empresas andaluzas a "salir como un cañón" a conquistar nuevos mercados y "seguir creciendo en países como China o Canadá".

La consejera de Agricultura ha puesto el acento en que Andalucía "tiene que hacer del post-Covid una oportunidad para avanzar" y para ello ha subrayado que es crucial poner fin a vetos y aranceles "porque otros países los están aprovechando para crecer en mercados como el estadounidense a costa nuestra".

Para lograr este objetivo, Crespo ha apostado por intensificar las campañas de promoción en Europa, de la mano de Extenda y del propio sector, "para mostrar, de una forma clara, que nuestra agricultura es sostenible social y medioambientalmente y que en el campo andaluz se produce con calidad, seguridad y usando de forma eficiente los recursos naturales".

La consejera de Agricultura ha valorado las campañas de promoción de alimentos cien por cien de Andalucía puestas en marcha por el sector y por la propia Consejería "en las que se anima al consumidor a agradecer el gran esfuerzo realizado por el campo andaluz a lo largo de la pandemia eligiendo sus productos".

Crespo ha aprovechado su intervención en la webinar de Landaluz para detallar algunas de las medidas puestas en marcha para potenciar la reactivación económica y social de Andalucía "desde un sector clave y colchón ante la crisis como es el agroalimentario".

MECANISMO OBLIGATORIO DE RETIRADA DEL ACEITE

Crespo ha hecho hincapié en la urgencia de impulsar mecanismos de crisis y de autorregulación y ha apuntado especialmente a la inclusión inmediata del aceite de oliva en el artículo 167 de la OCM, lo que permitiría regular la oferta desde la próxima campaña, para mejorar el funcionamiento del mercado como ya sucede con el sector vitivinícola.

"De forma desesperada, vamos a pedir a Europa, a través del Ministerio, la adopción de un mecanismo obligatorio de retirada de aceite de oliva antes de que se inicie una campaña que se prevé grande, porque no podemos permitir que de nuevo se desplomen los precios", ha aseverado.

La consejera de Agricultura ha calificado de "error garrafal" la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de excluir a los vinos de solera de Andalucía, como la manzanilla, el fino, amontillados, palo cortado y generosos de Jerez, del decreto por el que se regula el almacenamiento privado del vino. "No es justo que se castigue a nuestra comunidad y ya hemos pedido que el ministerio rectifique inmediatamente", ha señalado.

Crespo ha destacado las iniciativas desarrolladas por la Junta de Andalucía para inyectar liquidez en el sector agroalimentario, a través de medidas como la propuesta pionera de destinar hasta el 2% del Programa de Desarrollo Rural a los sectores más afectados por la Covid-19 y el cierre del canal Horeca, una iniciativa que se aprueba la semana próxima en el Parlamento Europeo.

Ha resaltado los 80 millones de euros que se van a destinar a la agroindustria en una próxima convocatoria "para que seguir dando pasos hacia la incorporación de las nuevas tecnologías y mejorar la comercialización".

La consejera también ha incidido en mostrar "con una única voz" el rechazo de Andalucía a los recortes de la PAC propuestos desde Europa, una reducción de fondos que para la comunidad supondría perder 1.160 millones de euros y que, a su juicio, no están justificados en un contexto de incremento de los presupuestos comunitarios.

Crespo ha insistido en rechazar la nueva estrategia de la Unión Europa denominada 'De la granja a la mesa' porque condena al sector primario andaluz. En este sentido, ha asegurado que, aunque Andalucía comparte los criterios de sostenibilidad, estará en contra de la fórmula bajo la que se plantea desde Bruselas, al ser muy perjudicial para el sector agroalimentario andaluz.

"No podemos estar de acuerdo con una estrategia que no tiene en cuenta los esfuerzos que ha realizado el sector agrario andaluz para lograr una agricultura y una ganadería sostenible social y medioambientalmente, y que no está reñida con la competitividad", ha concluido.