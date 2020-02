Monago exige medidas "inmediatas" para que "no se engañe" a los agricultores con "parches" sobre la situación del sector

Publicado 24/02/2020 13:36:04 CET

Monago exige medidas "inmediatas" para que "no se engañe" a los agricultores con - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha exigido medidas "inmediatas" para que "no se engañe a los agricultores" con "parches" que es lo que pretende el Gobierno de España con la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria.

"Hay medidas a corto plazo", ha aseverado Monago, al tiempo que ha admitido que medidas como rebajas fiscales, en materia laboral y energética si se aprueban este martes, día 25, en el Consejo de Ministros se notan en el "bolsillo de los agricultores pasado".

Así, en una rueda de prensa ofrecida este lunes, día 24, en Mérida, tras la reunión del Comité de Dirección, Monago ha instado al Gobierno de España y al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "hagan cosas ya" y que "no engañen" con "parches" cuyos resultados se verían a corto y medio plazo.

El presidente del PP también se ha referido al último Consejo Europeo que se celebró la semana pasada y en el que se ha empezado a debatir los fondos que van a recibir los agricultores y ganaderos y donde ha señalado que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha venido "con las manos vacías" ante la "banda sonora" que suena en Bruselas y que son "recortes".

A este respecto, Monago ha afirmado que es un "sinsentido" que se pretenda recortar los fondos que reciben los agricultores y ganaderos extremeños cuando la región "es la menos desarrollada" y "sigue siendo objetivo uno" para la Unión Europea, por lo que ha exigido una hoja de ruta para "negociar a cara de perro" el dinero.

"Pero Extremadura llega tarde a dicha negociación por la imprevisión de Fernández Vara", ha aseverado Monago, quien ha dicho que ha sido una "constante". Sobre ello, Monago ha recordado que el socialista ha estado cuatro años formando parte del Comité de las Regiones y "no ha hecho nada".

Además, Monago ha asegurado que lo que "les quita el sueño" a los miembros del Gobierno de España es que "le metan los tractores en La Moncloa, aunque méritos están haciendo para ello", ha asegurado Monago, quien ha dicho que los agricultores "quieren medidas ya" y "no para dentro de seis meses o un año o dos años".

ARMONIZACIÓN FISCAL

Por otro lado, Monago ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso en defensa del principio de autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas y para que haya "impuestos cero" en zonas rurales.

Ante ello, ha reclamado medidas "contundentes" con el fin de ayudar a fijar la población en los pueblos, ya que la gente necesita "un incentivo muy fuerte para no emigrar", a lo que ha recordado que existen 52 municipios de la región donde no se registró ni un solo nacimiento.

"Cuando los socialistas hablan de armonización significa subida de impuestos" ha sentenciado Monago, por lo que ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que los españoles paguen "más impuestos para regar de millones al independentismo catalán y para blindar las pensiones del País Vasco", la última transferencia que ha realizado "al chantaje del nacionalismo" y que ha calificado como "blindaje del plan de pensiones privado del PNV".

Al respecto, Monago ha insistido en que esta comunidad "se viene abajo porque no hay un duro", ya que han endeudado "hasta las cejas" y "han multiplicado" las consejerías y los altos cargos, por lo que ha pedido "que no se extrañe nadie" de lo que pasa en la sanidad con el Hospital San Pedro de Alcántara o en el Hospital de Zafra, porque "no se salva ni un área de salud".

LEY DE PRECIOS MÍNIMOS

José Antonio Monago ha afirmado que está a favor de una Ley de Precios Mínimos porque "si pagan a dos céntimos no se puede vender por dos euros", eso es algo "que no puede ser" aunque hay que tener "mucho cuidado" porque hay un sector exterior de comercio donde Extremadura exporta productos.

Así ha respondido Monago ante preguntas de los medios de comunicación sobre su posición ante la puesta en marcha de una Ley de Precios Mínimos en agricultura.

"Igual que estoy de acuerdo en que haya una fiscalidad más ventajosa", ha señalado Monago, al tiempo que ha explicado que se paga un 41 por ciento por los productos agrarios, algo que el agricultor "ya paga" cuando compra la semilla o echa fertilizante.

En esta línea ha instado al Ministro de Agricultura, Luis Planas, a "rebajar los impuestos" a los agricultores, ya que eso "sí es automático", aunque también ha insistido en "ponerle freno a la especulación" con respecto a los fondos de inversión ya que "no puede ser que no le salga rentable a un extremeño" y venga una "bolsa de dinero" a la que "no le importa el campo".

CONTRATOS

Por otro lado, los periodistas han trasladado a Monago una de las exigencias de las últimas movilizaciones agrarias, en las que los agricultores han tenido que entregar los contratos de productos como el tomate aún sin saber cual va a ser el precio.

Monago ha afirmado que "no puede ser" que un agricultor tenga una producción y no sepa ni al precio que se la van a comprar porque "la gente de campo no puede ser el eslabón más débil", porque esa gente "se merecen todo el respeto del mundo" porque son los "que viven en Extremadura y los que echan gasóil aquí".

"No puedo entender y me subleva que cada vez que se saca una mejora para el agricultor se lo lleva el intermediario o un tercero. Es así, le sacas una ayuda a la campaña del tomate para el agricultor y ese año ya le vale menos el precio de venta del tomate", ha reiterado Monago.

En esta línea, ha insistido en que "la realidad" es que si le modificas a un agricultor el precio del gasóleo, al año siguiente se le paga menos por el producto porque, y eso es una cosa "que no puede ser".

Ante esto ha insistido en que la solución a los problemas "no puede ser" darle la Renta Básica a todo el mundo porque eso es "tirar la toalla", por lo que ha puesto de manifiesto que dedicarse al campo es algo "heroico" al tiempo que ha dicho que "no se entiende" como cada vez "hay más fondos de inversión y más multinacionales metiendo las manitas en el campo".

CONSEJERA "DESENTRENADA"

Además, y ante preguntas de los medios de comunicación sobre la implicación de la Junta en este tipo de prácticas, Monago ha asegurado que el Ejecutivo autonómico cuenta con una consejera de Agricultura que "está desentrenada" porque "siempre ha estado ocupada en hacer manifestaciones contra Rajoy por el tren", en referencia a la actual consejera de Agricultura de la Junta, Begoña García Bernal.

"No hay una líder al frente de la consejería de Agricultura, hay otra cosa", ha reiterado Monago, al tiempo que ha asegurado que Extremadura "se tenía que caracterizar por tener una consejería potente" porque "esto es campo".

José Antonio Monago ha asegurado que él mismo garantizó la Renta Agraria cuando era presidente de la Junta de Extremadura, así como los Fondos Europeos de los que "no se perdió ni un solo céntimo de euro" porque llevaba "muchos meses trabajando".

Así, ha reiterado que estas ayudas han sido una herencia para el actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, porque "él no ha negociado nunca" y por eso "no sabe negociar" porque siempre ha gobernado entre períodos.

"Él es sumiso a Sánchez y Sánchez es sumiso al nacionalismo y ahí nos la van a dar todas porque no hay presidente extremeño que pelee con uñas y dientes", ha señalado Monago.

El presidente del PP de Extremadura ha admitido que "esto es lo que hay" cuando uno "no se hace de valer" por lo que ha instado a los "socialistas de bien" a "mojarse" ya que se está desmembrando España con estas cesiones y Fernández Vara "está callado" porque se ha vuelto "modo avión y modo silencio".