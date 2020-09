Nace la 'Fundación Kilian Jornet' para preservar los espacios de montaña

Jornet: "El planeta necesita toda la ayuda que podamos brindarle"

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El corredor y esquiador de montaña Kilian Jornet ha presentado su fundación, que lleva su nombre, con el objetivo de luchar para preservar los espacios de montaña y luchar contra el cambio climático.

La misión principal de la 'Fundación Kilian Jornet' será la preservación de las montañas y su entorno, y actuará en tres líneas de trabajo: acciones directas, concienciación y financiación de investigaciones.

Para el primer proyecto, la fundación se asocia con el World Glacier Monitoring Service (WGMS) de la Universidad de Zúrich para dar apoyo al estudio e investigación del retroceso de los glaciares.

"Desde que era niño me han educado sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y he hecho todo lo que estaba en mi mano. Ahora quiero dar un paso más y ayudar a proyectos, organizaciones e individuos que se dediquen a preservar el planeta. El planeta necesita toda la ayuda que podamos brindarle", aseguró Kilian Jornet.

La 'Fundación Kilian Jornet' se estrena con esa misión principal de cuidar el entorno de montaña con el propio Jornet siendo la cara visible y trabajando en los proyectos que se lleven a cabo.

"He escalado montañas y cruzado glaciares toda mi vida, y he podido observar cómo los efectos del cambio climático han sido devastadores. Todos tenemos un papel para revertir esta tendencia y asegurarnos de que las próximas generaciones puedan no solo jugar en las montañas sino vivir en un planeta saludable", manifestó.

Los entornos montañosos cubren el 25 por ciento y, entre otras cosas, proporcionan agua dulce y recursos naturales. Pero esos entornos montañosos están amenazados por el cambio climático, y la fundación del atleta catalán pretende concienciar y luchar contra ello.

"La Fundación Kilian Jornet nace para alcanzar metas que individualmente no somos capaces de lograr, para compartir conocimientos y habilidades con el objetivo común de preservar la montaña y su entorno y combatir lo que lo pone en peligro", manifestó el director de la fundación, Pau Ylla.

Las tres ramas de la fundación serán las acciones directas --crear o financiar proyectos destinados a solucionar problemas ambientales en la montaña--, concienciar y educar a través de canales de comunicación propios y externos, y la investigación, invirtiendo en estudios y servicios de monitoreo para comprender mejor los efectos del cambio climático en los entornos de montaña.