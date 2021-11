Planas dice que no conoce el recetario presentado por Garzón, pero que es "bienvenido si defiende la dieta mediterránea"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que no conoce el recetario que ha presentado el titular de Consumo, Alberto Garzón, pero que es "bienvenido si defiende la dieta mediterránea".

Planas ha realizado estas declaraciones en València, antes de reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a preguntas de los medios sobre su opinión acerca del recetario 'Comida rápida, barata y saludable', de la nutricionista Marián García (Boticaria García) y editado por el Ministerio de Consumo.

"No he visto el recetario. Si defiende la dieta mediterránea, bienvenido sea. Yo soy un gran defensor porque, entre otras razones, he nacido en el Mediterráneo, pero no lo conozco. En todo caso, los ministerios de Alimentación y de Salud pues también haremos nuestras aportaciones", ha aseverado Planas.