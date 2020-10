El Pleno aprueba por unanimidad pedir a Coca-Cola que reconsidere el cierre de su fábrica en Málaga

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad reclamar a Coca-Cola Iberian Partners que reconsidere el cierre de su fábrica en la ciudad e instar a la empresa a mantener en Málaga los casi 80 empleos de la planta, solicitándole que, en caso de que su decisión no pueda tener marcha atrás, llegue a acuerdos con los empleados para que la salida se produzca en las mejores condiciones para ellos, habida cuenta de su antigüedad en la plantilla.

De la moción urgente 'popular' también ha salido adelante por unanimidad que el Pleno se compromete a facilitar la instalación en Málaga de aquellas empresas interesadas en invertir en la ciudad que apuesten por la creación de empleo estable y de calidad.

Por su parte, los otros dos puntos de la iniciativa también han salido adelante pero con 16 votos a favor, frente a 14 en contra -- PSOE y Adelante--. En concreto, ha sido aprobado condenar "el hecho de que la ciudad perdiera la oportunidad de contar en Campanillas, en los 250.000 metros cuadrados previstos, con una nueva fábrica de Coca-Cola que habría tenido capacidad para ser competitiva hoy en día y sobrevivir en con todo éxito el actual contexto, a diferencia de la actual fábrica que no tiene ya posibilidad de expansión".

Asimismo, ha salido adelante censurar la gestión de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la etapa de Concepción Gutiérrez, "pues impidió de forma injustificable el desarrollo de Málaga y, con él, bloqueó la creación (entonces) de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento (ahora) del empleo estable que se habría creado".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado que es un tema "de actualidad" y "es lógico que nos pronunciemos en este pleno, el primero tras conocer la noticia" del cierre.

El regidor ha mostrado "indignación" por haber perdido la oportunidad de contar con una fábrica mayor en Málaga, lamentando "la postura cerrada de la Junta --en aquellos años--. Nunca entendí por qué se opuso a este tema; hoy la Junta no nos pondría las pegas que se pusieron en 2004. Nunca entenderé por qué se hizo eso", ha criticado, asegurando que "fue un calvario, este tema tiene tres años de historia, la historia es larga".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, también ha querido hablar de historia y ha dicho a De la Torre que "no ha hecho nada" por aumentar el suelo industrial. "Es también responsable de que Málaga no tenga suelo industrial", ha dicho.

"Usted --a De la Torre-- lleva 25 años y tendrá una parte de responsabilidad en la pérdida de suelo industrial", ha sostenido Daniel Pérez.

"No está a la altura de traer la moción", ha dicho el portavoz municipal del PSOE, criticando, de nuevo, que "no hay suelo industrial porque no ha apostado", palabras que han sido rechazas por el alcalde, que ha recordado la apuesta en la ampliación del PTA, entre otros, y dejando claro que "los únicos responsables de que Coca-Cola se vaya es su partido, el PSOE".

El concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia, que ha recordado que este pasado miércoles estuvo acompañando a los trabajadores en las movilizaciones, ha dicho que esperaba "por la importancia del tema otra moción", pidiendo al regidor que haga autocrítica por "el bajo peso de la zona industrial en la ciudad" y haciendo un llamamiento a trabajar "juntos, independientemente del color político, por industrializar la ciudad".

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha lamentado el "nuevo mazazo" para la economía malagueña. "Málaga no pueda permitirse perder ni una sola empresa, ni perder industria", ha señalado, insistiendo que "solo cabe hacer máximos esfuerzos para evitar que se vaya y afanarnos en traer inversores de calidad", defendiendo que en la formación naranja "es algo que hemos defendido siempre y lo llevamos en el programa electoral: alfombra roja a los inversores".

En el segundo turno, el alcalde ha vuelto a lamentar "la visión de futuro" de la anterior Junta: "Se cerró en banda", ha apostillado mostrando indignación "entonces y me dura hasta hoy". "Me indigna porque hoy no estaría este problema si se hubiera dicho razonablemente sí a lo que proponíamos", ha apostillado.

"Esta justificado este tema traerlo al pleno para sacar lecciones", ha dicho, volviendo a señalar que se planteó el pleno extraordinario del próximo 3 de noviembre sobre el Astoria, habiéndose debatido también en este pleno del jueves, "porque salió la noticia" del cierre de Coca-Cola.

El primer punto de la moción aprobado por unanimidad ha sido enmendado por PSOE y Adelante, que han pedido quitar de la moción el texto de "pese a que la gestión realizada por el anterior ejecutivo andaluz condenó a la planta de Málaga a su desaparición" para "buscar consenso y unidad en un tema importante".

IVA DE LAS MASCARILLAS

Por otro lado, el concejal de Economía, Carlos Conde, ha explicado la moción del PP relativa al IVA aplicado por el Gobierno a las mascarillas. "Dudo mucho que el Ejecutivo pretenda mover fichas", ha criticado, añadiendo que "tenemos dos ministros, María Jesús Montero y Alberto Garzón, Hacienda y Consumo que han estado negando la mayor". La iniciativa ha salido adelante por unanimidad.

Por otro lado, también el Pleno ha aprobado, tras enmienda, una moción del PP sobre la necesidad de que el Gobierno central solite ayudas específicas a la Unión Europea (UE) para el sector turístico. Durante el debate de esta moción, la concejal de Turismo, Rosa Sánchez, ha avanzado que el Consistorio va a ampliar el proyecto piloto sobre test rápidos para la detección temprana del coronavirus, precisando que iban a comprar unos 30.000 test más.

Asimismo, ha salido adelante la moción de Adelante Málaga sobre medidas de limitación de los establecimientos de apuestas y juego en la ciudad de Málaga. También de la confluencia de IU y Podemos ha sido aprobada la relativa al proyecto del Parque de la Memoria en el antiguo cementerio de San Rafael.

De igual modo, la moción del PSOE sobre la situación de la sanidad pública en la ciudad de Málaga ha sido rechaza con 15 votos en contra; mientras que la relativa a los aparcamientos municipales en la barriada de La Princesa ha sido aprobada por unanimidad. Por último, la iniciativa de Ciudadanos sobre la rehabilitación del Aula Picasso, ubicada en el Ateneo de Málaga ha salido adelante por unanimidad.

ESTRUCTURA MUNICIPAL

Por otro lado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado cuenta de una actualización de la estructura municipal. Así, se precisa que por razones de eficacia y para garantizar la coordinación de los grandes proyectos e infraestructuras de la ciudad y el impulso de la transformación urbana, se hace aconsejable incorporar en el Área de Gobierno de Presidencia el Área Específica de Coordinación de Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento.

De igual modo, se adapta la estructura municipal a los recientes cambios en el sector societario. Entre otros, aparece la fusión del Teatro Cervantes y el Festival de Málaga y la municipalización de la empresa de limpieza.