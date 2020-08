PP-A defiende una PAC justa y soluciones para la "grave crisis de precios" que sufre el olivar

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del PP-A, Yolanda Sáez, ha defendido una Política Agraria Común (PAC) justa y soluciones para la "grave crisis de precios" que sufre el olivar, toda vez que ha criticado la "indignante pasividad" del Gobierno de Sánchez ante estos graves problemas que está sufriendo el campo en Andalucía y en España.

En rueda de prensa, Sáez ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "se conforme con el anunciado recorte a la PAC anunciada por Europa", un recorte que "nos haría perder a nivel nacional más de 5.000 millones, que supondría para Andalucía una pérdida de 1.200 millones". Ante esta situación, el Ejecutivo de Sánchez "tira la toalla y no tiene en cuenta que estos fondos son fundamentales para los agricultores y ganaderos de toda España".

Los 'populares' andaluces exigen así al Gobierno de Sánchez que "trabaje para que no produzca este recorte" y para conseguir que la nueva PAC sea "fuerte, contundente y como mínimo igual al actual marco financiero de 2014-2020". A ello, Sáez también ha añadido que "llegado el momento del reparto entre CCAA, la exigimos a Sánchez desde ya que no perjudique a Andalucía en beneficio de otras comunidades", advirtiendo también que "no vamos a aceptar de ningún modo una tasa plana encubierta para el olivar andaluz".

Además, la vicesecretaria ha reclamado "un tratamiento diferente para el olivar tradicional del que dependen miles de familias de entornos rurales que viven de pequeñas explotaciones y que están viendo cómo el beneficio que reciben por su trabajo les está haciendo obligando a abandonar estos cultivos", lo que a su vez provoca que "estas zonas se vean cada vez más afectadas por la despoblación".

Sáez ha defendido la labor que está llevando a cabo el Gobierno andaluz y los 'populares' en su defensa del campo, con una quincena de iniciativas parlamentarias en los últimos meses ligadas directamente al sector del olivar, que se suman a medidas tomadas en Andalucía como el incremento de los fondos europeos destinados a ayudas directas al sector, campañas de promoción de los productos andaluces para abrir mercados emergentes y la puesta en marcha de un Plan de Competitividad.

Con todo, "se ha fomentado el consumo saludable y del comercio de proximidad, entre otras medidas y seguiremos trabajando y reivindicando tantas medidas sean necesarias, sea quien sea el órgano competente, para mejorar la situación de agricultores y ganaderos andaluces".

Sáez ha manifestado que "la pasada semana veíamos de nuevo como los agricultores volvían a manifestar en Jaén, pidiendo a la desesperada una solución para la grave crisis de precios que sufre el olivar y que ya arrastra varias campañas seguidas, manifestación que desde el PP-A apoyamos porque los olivareros merecen unas cotizaciones justas por sus productos y por su trabajo, ya que los precios tienen que cubrir los costes de producción como mínimo".

Igualmente, ha reiterado su exigencia al Ejecutivo de Sánchez para que acometa ya una "defensa férrea en Europa" del sector que "hasta ahora no hemos tenido". "Los agricultores y ganaderos merecen realmente la importancia y el reconocimiento que no les está dando el Gobierno de Sánchez".

La vicesecretaria ha recordado los importantes problemas que está sufriendo el sector, como el veto ruso, el brexit, los aranceles al aceite de oliva y la aceituna de origen español, que "se ven agravados por la pasividad del Gobierno de Sánchez y su ministro de Agricultura".

A su juicio, "otro aspecto muy importante para el sector es la Organización Común de Mercados Agrícolas de la que no se está hablando nada, los mecanismos de mercado son cada vez más importantes y desde Andalucía solicitamos que la OCM tenga mecanismos suficientes para influir de verdad en el mercado si surgen problemáticas puntuales", ha añadido también Sáez.

"Nuestros agricultores no pueden seguir tragando con la competencia desleal de terceros países que importan a Europa, los agricultores contemplan impotentes como otros países no juegan con las mismas reglas y esto hay que pararlo ya", y por eso "es necesario aplicar el Principio de Preferencia Comunitaria frente a los ataques a cualquier país de la UE, y el Principio de Reciprocidad en los acuerdos con terceros países".