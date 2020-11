PP insta al Gobierno y a la CHG a regularizar el riego para 20.000 hectáreas de olivar de la provincia de Jaén

JAÉN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, ha trasladado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la "gran preocupación y angustia que tienen los agricultores jiennenses por la falta de agua de nuestros olivares" y ha instado al Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a regularizar la situación del riego de las más de 20.000 hectáreas de olivar falto de agua y que la provincia de Jaén.

Requena ha indicado que lo que persigue el PP es que el olivar jiennense "no se discrimine y se equipare con otros cultivos como el arroz de Sevilla o el olivar cordobés".

Ha añadido en un comunicado que la situación que viven los agricultores jiennenses es "injusta y discriminatoria" que dejan al campo de Jaén en una situación "tercermundista". Requena ha señalado que Jaén como cabecera de la cuenca del Guadalquivir, atesora el 30 por ciento del embalse de su agua pero "es una contradicción que los agricultores pueden hacer uso de muy poca cantidad, insuficiente para regar nuestros olivos".

Ante esta situación, el diputado popular ha manifestado la necesidad "imperiosa y urgente" de que se regularicen los riegos, algo que los agricultores de la provincia de Jaén llevan años demandando, CHG "haga de una vez su trabajo".

Con este regularización, según Requena, se lograría que los olivares jiennenses no dependan de los riegos extraordinarios y se facilitaría la agricultura en una provincia en la que su olivar es su riqueza, es su motor económico y social y evitaría la despoblación.

"Pero para ello Jaén, con 66 millones de olivos y orgullosos productores de más de 500.000 toneladas de aceite al año, necesita agua", ha señalado Requena.

Para el diputado popular, es "injusto" que año tras año los agricultores de zonas como Cazorla o Las Villas no sepan si van a poder regar y no saben si invertir en modernizar el riego porque no saben si se van a regularizar sus concesiones. "Lo único que piden nuestros olivareros es poder garantizar la producción de sus cosechas con el agua que embalsamos en la provincia", ha apostillado.

Requena ha explicado que "pocos cultivos tienen una dotación tan baja y un uso tan bueno del agua como el olivar jiennense" y "así conseguimos duplicar la producción y regularizar las campañas año tras año, pero para seguir así necesitamos agua ya que solo 30.000 hectáreas de olivar jiennense está en regadío".

Por eso, el diputado popular ha pedido hoy al secretario de Estado de Agricultura que hagan caso de las demandas del sector, de las aportaciones que las asociaciones agrarias de la provincia han hecho ante la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca.