PP pide la dimisión del consejero de Salud de Melilla por participar en un almuerzo incumpliendo medidas ante el Covid

MELILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Melilla ha solicitado la dimisión del consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), tras hacerse viral un vídeo en el que aparece con cuatro personas y una quinta grabando durante el almuerzo de una paella cuya fecha se desconoce aunque los populares aseguran que tienen "contrastado" que ocurrió en el pasado viernes de 5 de febrero, con las nuevas restricciones de un máximo de cuatro comensales para la lucha contra el Covid en vigor desde el 26 de enero.

El secretario general del partido y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Miguel Marín, ha exigido "la dimisión o el cese fulminante" de Mohamed Mohand "por incumplir las normas anti Covid-19". A su juicio, "es inadmisible que el consejero de Salud Pública incumpla varias de las principales normas o casi todas, que él mismo dicta y ordena para reducir los contagios del virus".

"Las imágenes que han circulado por las redes sociales a través de un vídeo están contrastadas, corroboradas y han sido grabadas en una fecha en la que está en vigor, que 'no puede haber reuniones de no convivientes fuera de la hostelería', o fiestas con más personas de las que puede haber entre no convivientes en un bar", es decir cuatro comensales.

El dirigente popular ha considerado que "este suceso es muy grave", y ha defendido que "un gobierno serio y decente habría obligado al consejero a dimitir o la habría cesado de inmediato, algo que tampoco ha hecho el PSOE a pesar de sus múltiples códigos éticos".

Marín ha lamentado que "esto en Melilla no sea así", al tiempo que reprochó a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, por defender que "el asunto estaba arreglado con Mohamed Mohand, cuando ni siquiera el consejero dio explicaciones de nada".

"La señora Rojas tendría que haberse pronunciado y además exigir su dimisión. Su comportamiento es el colmo de la caradura. ¿Es que cree que puede tomar por tontos o imbéciles a los melillenses?", ha concluido el dirigente popular.