La región acogerá a agricultores europeos y los madrileños viajarán para compartir conocimientos con el Erasmus Agrario

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá desde antes de fin de este año los primeros agricultores y ganaderos de otros países de Europa, mientras que los madrileños ya podrán viajar fuera de España para compartir conocimientos en el llamado 'Erasmus Agrario' del Plan Terra de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha anunciado, en una entrevista concedida a Europa Press, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, quien ha detallado que están ya acondicionado unas instalaciones para alumnos agrarios de Italia y Francia.

Respecto a Madrid Rural, el circuito corto de comercialización de productos hortofrutícolas de la Comunidad de Madrid, también incluido en el plan Terra, la consejera ha indicado que estará listo y se desplegará el año que viene en una gran nave alquilada del polígono La Cantueña de Fuenlabrada.

"El Plan Terra no ha cumplido aún dos años y ya está el 70% de los compromisos incluidos cumplidos. Está dotado de 100 millones de euros y 50 medidas concretas y hemos venido a dar respuesta a demandas históricas de agricultores y ganaderos. Agroseguro es una demanda histórica resuelta. Otra demanda eran facilitar canales de comercialización cortos de los productos de Madrid y a finales del año pasado firmamos un acuerdo con todas las grandes superficies de Madrid para colocar productos de Madrid en los lineales de los grandes supermercados y está siendo un éxito", ha indicado.

Martín ha añadido el aumento de la competitividad porque "se están haciendo inversiones para la modernización de las infraestructuras agrarias, con más de 10 millones de euros dedicadas al año, lo que hace que nuestros productos y campo cada vez sean más reconocidos, y se siga apostando por la calidad y la competitividad".

REPROCHES AL GOBIERNO CENTRAL

La titular regional de Agricultura también ha querido apoyar al sector ganadero y ha pedido al Gobierno central que "no lo demonice", en relación a la polémica por el consumo de carne. "Se está jugando con el trabajo y la vida de muchas personas. Creemos que la ganadería extensiva es una forma sostenible de cuidar de nuestro ganado y respetuosa con el medio ambiente. Nosotros estamos al lado de los ganaderos que con tanto esfuerzo y sacrificio personal sacan a sus explotaciones adelante. En la región hay 60 ganaderías que dan trabajo a cerca de 3.000 personas", ha desgranado.

Paloma Martín también ha criticado al Ejecutivo central por el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada, una medida que ha tildado de "sectaria, ideológica y que no responde a ningún razonamiento jurídico, ambiental, deportivo o social".

"Es un ataque al ámbito rural y no entendemos que el Ministerio que tiene entre sus competencias el reto demográfico castigue así a un entorno que necesita generar empleo y ser motor tractor. Nos hemos reunido con empresarios, trabajadores, deportistas y todos nos trasladan que el cierre no está justificado y es una gran pérdida para el entorno. Pedimos al Gobierno que diera marcha atrás, cosa que no ha ocurrido. La decisión del Gobierno parece tomada. Hemos pedido que revisen esa decisión porque no estaba motivada y hemos obtenido la callada por respuesta", ha explicado.

Por otro lado, la consejera de Medio Ambiente ha criticado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, advirtiera hace unas semanas al Ayuntamiento de Madrid de que podría peligrar su acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por permiso a la circulación de motocicletas de combustión que prevé la regulación que defiende el equipo de José Luis Martínez-Almeida en la nueva ordenanza de movilidad que prepara.

"El Gobierno central utiliza los fondos europeos a su antojo y tememos que quiera hacer política con ellos, utilizarlos en interés propio. No los podemos consentir. Esos fondos tienen el objetivo de contribuir que España sea más verde, haya más digitalización y reformas de calado y a lo largo del tiempo. Y por eso no puede utilizar como amenaza la llegada de esos fondos, que son objetivos y deben llegar a los destinatarios finales con la mayor diligencia posible", ha apostillado.

Martín ha defendido la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, "frente al gran fracaso de Carmena con Madrid Central", ya que atenderá a los requerimientos normativos y legales en circulación "y contempla una actuación muy superior a Madrid Central, con zonas de bajas emisiones, como pide la Unión Europea". "Además, trabaja en todo Madrid para que los coches más contaminantes tengan menos facilidades de acceso a la capital", ha concluido.