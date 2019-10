Sequía.- UCCL estima una merma de la producción en la vendimia de entre el 10% y el 25% pero con una calidad "extraordinaria"

Publicado 16/10/2019 13:29:06 CET

Preocupación entre los viticultores, sobre todo en Rueda, por el impacto que puede tener la subida de aranceles anunciada por Trump

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Valladolid ha hecho balance este miércoles de la vendimia de 2019 en las denominaciones de origen de Cigales, Ribera del Duero y Rueda, en las que se estima una reducción de la producción que oscilaría entre el 10 y el 25 por ciento con respecto a 2018 debido a la sequía, pero en todos los casos la calidad de la uva es "extraordinaria".

El coordinador de la Unión en Valladolid, Valentín García, ha repasado la situación de las tres principales DO de la provincia --Toro y Tierras de León tienen una presencia más minoritaria en Valladolid--, acompañado por varios viticultores.

La situación común a todas ellas, aunque en Ribera del Duero todavía queda al menos una semana para concluir las tareas de vendimia, es la merma en la producción que oscilaría de en torno al 10 ó 12 por ciento en Rueda a entre el 20 y el 25 por ciento en Cigales como consecuencia de la sequía que se ha experimentado este año.

Del mismo modo, esa misma carencia de precipitaciones ha favorecido que la uva ya recogida presente un estado sanitario muy bueno o extraordinario, lo que redundará en una mejor calidad de los vinos.

También se ha destacado una mayor presencia de la recogida mecanizada, que llega cerca del 100 por ciento en Rueda y en torno al 70 por ciento en Cigales; o de las nuevas tecnologías, con aplicaciones informáticas para el autocontrol y la trazabilidad como Bacchus, que se ha implantado como novedad en Ribera del Duero.

En el caso de Rueda, una denominación en la que el 93 por ciento de sus viñas se encuentran en la provincia de Valladolid, la vendimia ha concluido ya hace una semana tras comenzar a finales de agosto y, en total, se han recogido 115 millones de kilos de uva, práctica totalidad de ellos de variedades blancas. A día de hoy solo sigue abierta una bodega.

La producción ha sufrido una merma de entorno al 10 o el 12 por ciento, con la uva en un estado sanitario muy bueno.

García ha destacado el hecho de que se pueda llevar a cabo vendimia nocturna, lo que permite un ahorro energético al entrar la uva en la bodega con menos temperaturas así como porque se reduce al máximo las posibles oxidaciones, se conservan las cualidades organolépticas y se mejora el equilibro entre graduación y acidez.

En la DO de Cigales, una denominación mucho más reducida, con 1.858 hectáreas, la vendimia arrancó el 17 de septiembre y se prevé que concluya a finales de esta semana. La producción recogida por las bodegas incluidas en el sello regulador, a fecha de 15 de octubre, es de 7,27 millones de kilos de uva, y se prevé que finalmente no supere los 8 millones de kilos.

Ello supondría una merma de en torno al 20 o 25 por ciento también por la ausencia de lluvias, ya que si bien la cantidad que se ha entregado a las bodegas como uva calificada dentro de la DO será similar a la de 2018, los viticultores, como José Conde, han recordado que la campaña anterior se vendieron muchos kilos de uva a otras zonas productoras de vino en España.

MEJORA DEL PRECIO DE LA UVA EN CIGALES

Valentín García ha añadido que este año los productores se encuentran "más animados" por los precios ya que aunque siguen "muy bajos" en comparación con otras denominaciones de origen, han mejorado sensiblemente con respecto al año anterior el precio al que pagan las bodegas.

José Conde ha explicado que había "miedo" incluso de que mucha uva quedara sin recoger, pero finalmente "cuando se ha visto que la cantidad era inferior a lo que se preveía" prácticamente se ha entregado toda la producción a las bodegas.

Entre los motivos de la mejora, han explicado, está la recuperación de la principal cooperativa de Cigales, que había tenido problemas económicos en las campañas anteriores y este año se ha liquidado y han entrado nuevos socios. En todo caso, el precio medio se situaría entorno a los 45 ó 50 céntimos por kilo.

En cuanto a la Ribera del Duero, en la que la provincia de Valladolid tiene un 20 por ciento de la superficie total y un 40 por ciento de las bodegas, la vendimia comenzó el 12 de septiembre y todavía está en marcha, pues se espera que las 107 bodegas que siguen abiertas vayan concluyendo entre esta semana y la próxima.

A fecha 15 de octubre, la recepción de uva ha sido de 87,33 millones de kilos, y aunque todavía no son cifras definitivas se percibe una merma con respecto a la campaña anterior "al igual que en el resto de denominaciones".

Además de la sequía, en el caso de Ribera las altas temperaturas que ha habido en el mes de septiembre han propiciado la disminución del peso del grano.

Concluye así una campaña de la que los viticultores se han mostrado satisfechos con la evolución de la vendimia de este año, sobre todo por el buen estado sanitario de la uva y la buena calidad.

En el horizonte se presenta, no obstante, la previsible imposición de los nuevos aranceles a productos que varios países europeos exportan a Estados Unidos y que, como ha explicado Ignacio Martín, viticultor de la DO Rueda, afectará en mayor medida a la producción de esta denominación, ya que se gravarán los vinos de menos de 14 grados de alcohol, una graduación a la que no puede llegar el vino blanco.

Eso sí, Martín ha matizado que dentro de la producción de la denominación, la exportación a EEUU supone solo el 10 por ciento del vino que sale al extranjero, por lo que "si se mira por ahí no va a ser tanto porcentaje".

Sin embargo, ha lamentado que se pueda "cortar" la política que llevaba a cabo en los últimos años la DO Rueda para entrar en mayor medida en el "difícil" mercado estadounidense.

En este sentido, Valentín García ha recordado que UCCL en ámbito nacional ha reclamado ya a la Unión Europea que establezca unas compensaciones para los sectores de los productos que se verán afectados por los nuevos aranceles. "No es lógico que para unas cosas seamos europeos y para otras, no", ha aseverado.