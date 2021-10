UPA amaga con "movimientos" si C-LM y Ministerio no evitan que cerca de 1.500 pastores sean expulsados de las ayudas PAC

TOLEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha amagado con iniciar "movimientos" en caso de que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no reaccionen a tiempo para evitar que cerca de 1.500 pastores tradicionales de la región sean expulsados de la nueva Política Agraria Común (PAC) y se queden sin ayudas.

"No descartamos nada. Vamos a defender a este tipo de ganadería hasta el final", ha advertido el responsable de esta organización agraria, Julián Morcillo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de las consecuencias de lo que se está debatiendo puede tener sobre este importante sector, sobre el que pivota uno de los emblemas de la región, el queso manchego.

"Se trata de un modelo de explotación pegado a nuestra tierra, los pastores tradicionales que van con su rebaño y que se ven cuando se cruza la región en carretera. No tienen tierra de pasto y pastan en barbechos y rastrojeras de los agricultores", ha indicado Morcillo que ha explicado que tras la sectorial celebrada el pasado jueves este colectivo se queda en una situación "complicada" si la administración regional y nacional no articulan ninguna ayuda adicional.

Y es que el responsable regional de UPA ha descartado, como mantiene el titular nacional de Agricultura, Luis Planas, que todos los agricultores y ganaderos del país van a poder elegir uno de los diferentes ecoesquemas. "Este tipo de ganadería en extensivo sin tierra de pasto no va a tener opción de acceder a ningún ecoesquema y no podrá optar a la ayuda que supone el 23% de las ayudas directas. Al no tener base territorial en sus explotaciones no verán compensación con el pago redistributivo o este será insignificante".

"El que haya ecoesquema que se llama pastoreo complica con las agroambientales del Gobierno de Castilla-La Mancha, que no incluyen la ayuda de hasta 6.000 euros que cobran estos ganaderos por explotación y que dejarían de percibir", ha añadido el responsable regional de UPA, que ha alertado de que tipo de explotaciones también tendrán un perdida importante en la convergencia que habrá entre 2023 y 2026.

De ahí que la organización a nivel nacional, recogiendo las quejas de UPA Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Castilla y León, haya trasladado esta queja al Ministerio con el objetivo de que incremente la compensación de ayudas asociadas a fin de compensar la pérdida que va a sufrir este colectivo.

"También es necesario que el Gobierno de Castilla-La Mancha, dentro de sus ayudas agroambientales, haga una que aborde esta situación y compense a estos ganaderos tan sacrificados", ha reclamado.

Por ello, el responsable castellanomanchego de UPA ha terminado insistiendo en que tanto el Ministerio como la Consejería han de dar una solución a este problema identificado y han de apostar por este tipo de ganadería, pues hasta el mes de diciembre en el que España enviará su plan estratégico de la PAC a Bruselas hay tiempo.