UPA sostiene que la agricultura y ganadería son sectores con dificultad para cumplir recomendaciones sobre el Covid-19

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA Andalucía) ha considerado este lunes que, aunque estima "lógicas y oportunas" las medidas adoptadas por el Gobierno a través de la declaración del estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus, "queremos recordar que la agricultura y la ganadería son sectores especiales, con peculiaridades que dificultan llevar a cabo las medidas que, como ciudadanos, se exige o recomienda a los profesionales de la ganadería y el campo".

En este sentido, la organización agraria ha recordado a través de un comunicado que "la actividad agro-ganadera no se puede paralizar, ni puede beneficiarse de otras modalidades de trabajo no presencial como el teletrabajo", por lo que ha trasladado que "el ganadero tiene que atender y alimentar a sus animales y su ganado los 365 días del año", exigencia que ha trasladado a agricultores y jornaleros, de quienes ha explicado que "aunque no estén en época de recogida de cosecha, tienen que seguir yendo a las explotaciones agrícolas para realizar otras muchas tareas como abonar, podar, sembrar, regar, etc, con el fin de asegurar su próxima cosecha".

UPA ha recordado que entre las medidas contempladas por la declaración del estado de alarma se incluye la limitación de la libertad de circulación de personas y ha esgrimido que "aunque el desplazamiento de personas no se restringe cuando se trata de ir al lugar de trabajo, sí que se recomienda que solo vaya una persona por vehículo". En este sentido ha argumentado que "la gran mayoría de las explotaciones andaluzas son pequeñas y de carácter familiar. Por tanto, en muchas ocasiones, acuden al tajo varias personas de la misma unidad familiar o varios jornaleros, en un mismo vehículo, por no disponer de otra alternativa de movilidad", por lo que ha apelado a que ante estos casos, las autoridades muestren mayor flexibilidad para permitir esos movimientos.

"A los agricultores y ganaderos les instan a que sean muy precavidos, tanto durante los trayectos al lugar de trabajo, como durante el desempeño del mismo", recomendación que se hace extensiva a conservar "una distancia de seguridad, que tomen las medidas higiénicas adecuadas, que eviten el contacto físico y, por supuesto, que hagan uso de mascarillas, o pañuelos a modo de banderola para proteger las vías respiratorias, guantes, gel desinfectante", por lo que han pedido a "los empresarios agrarios que, en la medida de lo posible, faciliten este material preventivo a los trabajadores".

La organización ha hecho un reconocimiento explícito del trabajo desarrollado por "todo el personal sanitario, en primera línea de combate contra este virus, que nos está haciendo valorar aún más nuestra sanidad pública", a quienes suma la labor de "otras personas que contribuyen a que todo siga funcionando con cierta normalidad, como los agentes del orden", pero ha reclamado una reflexión sobre si "¿nos acordamos de los trabajadores de la tierra, que tienen que seguir realizando a diario su actividad en sus explotaciones? Ellos son los que, pase lo que pase, continúan produciendo los alimentos que llenan nuestras despensas y se ha preguntado si "valoramos lo suficiente la trascendencia de la agricultura y la ganadería".

El razonamiento de UPA se traslada a una posibilidad como es el cierre de fronteras para plantear que si en estos momentos "¿somos capaces de ver la importancia de la soberanía alimentaria?, es decir, de nuestro derecho a disponer de alimentos sanos, seguros y accesibles, y a decidir la forma de producirlos".

"Es hora de empezar a protegerlo, y hacerlo más equilibrado para que los agricultores puedan seguir dedicándose a hacer lo que mejor saben, alimentar a la sociedad. Porque, en tiempos de crisis, lo único indispensable es tener alimento, protección y unidad. Ahora mismo, disponemos de todo eso. Protejámoslo para el futuro", ha sostenido UPA en su comunicado.